Verband: Pflegekräfte warten monatelang auf Anerkennung

Aktualisiert am 01.05.2025 - 05:15 Uhr

Aktualisiert am 01.05.2025 - 05:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ausländische Pflegekräfte könnten Personalprobleme in Heimen verringern - wenn sie voll arbeiten dürfen. (Archivbild) (Quelle: picture alliance / dpa/dpa-bilder)

Trotz Personalengpässen in der Pflege warten Tausende gut ausgebildete Pflegekräfte aus dem Ausland laut einem Verband monatelang auf ihre Anerkennung in Deutschland. "Die Anerkennungsverfahren ziehen sich im Durchschnitt 500 Tage lang hin, während Pflegebedürftige und ihre Familien verzweifelt Unterstützung suchen", sagte der Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), Bernd Meurer, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.