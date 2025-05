Bericht zeigt: Asylverfahren in Drittstaaten sind theoretisch möglich

Aktualisiert am 04.05.2025 - 21:36 Uhr

Aktualisiert am 04.05.2025 - 21:36 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Migranten besteigen im Hafen von Shengjin im Nordwesten Albaniens ein Schiff der italienischen Küstenwache: Es gibt Streit um Asylverfahren in Drittstaaten. (Quelle: Vlasov Sulaj/AP/dpa/dpa-bilder)

Könnten Asylbewerber in Staaten außerhalb der EU gebracht werden, wo dann ihr Schutzersuchen geprüft wird? Nancy Faeser sollte das prüfen lassen. Kurz vor dem Regierungswechsel liegt ihr Bericht vor.

Eine Auslagerung von Asylverfahren in Staaten außerhalb der Europäischen Union wäre möglich, aber praktisch nicht so einfach umzusetzen. Zu diesem Ergebnis kommt das Bundesinnenministerium in seinem Abschlussbericht zum sogenannten Drittstaatenmodell, den die Ministerpräsidentenkonferenz im November 2023 erbeten hatte.