SPD-Generalsekretär in spe will nicht drum herumreden

Der kommissarische SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf will in seiner neuen Rolle Klartext sprechen und das Profil der Sozialdemokraten schärfen. Er wolle weder um Dinge herumreden noch Dinge beschönigen, "sondern mir geht es darum, Klartext zu sprechen und das zu benennen, was ist", sagte Klüssendorf in den ARD-"Tagesthemen". Das habe er sich fest für seine Arbeit vorgenommen.