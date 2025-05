Rechtsextremer will die Rumänien-Wahl gewonnen haben

Nicușor Dan hat laut Prognosen die Präsidentschaftswahl in Rumänien gewonnen. Sein rechtspopulistischer Gegenkandidat Simion liegt in den Prognosen zwar sechs Prozent hinter ihm, erklärt sich aber trotzdem zum Wahlsieger.

Der rechtspopulistische Präsidentenkandidat in Rumänien , George Simion, hat sich vor dem Ende der Auszählung zum Sieger der entscheidenden Stichwahl erklärt. "Wir sind die klaren Gewinner dieser Wahl. Wir beanspruchen diesen Sieg im Namen des rumänischen Volkes", rief Simion vor laufenden TV-Kameras seinen Anhängern in Bukarest nach Schließung der Wahllokale zu. Ähnlich äußerte sich Simion bei Facebook und auf dem Kurznachrichten-Portal X.

Dabei lag nach Auszählung der Stimmen in rund 88 Prozent der Wahllokale sein proeuropäischer Widersacher Nicușor Dan bei 53,51 Prozent der Stimmen; Simion nur bei 46,49 Prozent. Das teilte das Zentrale Wahlbüro in Bukarest mit. Auch Nachwahlbefragungen zweier Meinungsforschungsinstitute hatten Dan auf Platz eins gesehen.

Dan ist ein entschiedener Befürworter der EU und der Nato . Er hat erklärt, Rumäniens Unterstützung für die Ukraine sei für die eigene Sicherheit angesichts der wachsenden russischen Bedrohung unerlässlich. Simion gilt als rechtsextremer Euroskeptiker. Er hatte die erste Wahlrunde gewonnen. Das hatte zum Zusammenbruch einer prowestlichen Koalitionsregierung geführt, was wiederum erhebliche Kapitalabflüsse aus dem Land ausgelöst hatte.

Simeon ist Trump-Fan

Bereits vor den Wahlen hatte Simion den Behörden Versuche des Wahlbetrugs unterstellt, ohne Beweise vorzulegen. Das Nachrichtenportal "g4media.ro" berichtete unter Berufung auf ungenannte Quellen innerhalb von Simions Partei AUR, dass dort Pläne zur Anfechtung der Wahl im Gange seien, sollte ihr Kandidat offiziell zum Verlierer erklärt werden. Im Laufe des Abends werden nur Teil-Auszählungsergebnisse veröffentlicht. Bei der ersten Runde der Präsidentenwahl Anfang Mai stand das Endergebnis am Morgen danach fest.

Der Nato- und EU-Mitgliedstaat Rumänien steckt seit Monaten in einer politischen Krise. Im November hatte der zuvor weitgehend unbekannte Rechtsradikale und pro-russische Călin Georgescu überraschend die erste Runde der Präsidentenwahl gewonnen. Das Verfassungsgericht erklärte den Urnengang jedoch wegen des Verdachts auf Wahleinmischung Russlands für ungültig, Georgescu wurde von der Wahl ausgeschlossen. An seiner Stelle trat nun Simion als Kandidat des rechten Lagers an.