Europäischer Gruppencall: Die Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und Großbritannien (hier mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk) stimmen sich am Abend noch einmal telefonisch mit US-Präsident Donald Trump ab. (Quelle: IMAGO/Lauren Hurley / Avalon/imago)

Kurz vor dem für Montag geplanten Ferngespräch zwischen Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wollen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer noch einmal gemeinsam mit dem US-Präsidenten telefonieren. Für Sonntagabend sei ein Gespräch der drei Europäer mit dem US-Präsidenten angefragt, hieß es in deutschen Regierungskreisen.

Am Rande der Amtseinführung von Papst Leo XIV. im Petersdom nutzte Friedrich Merz die Gelegenheit zu Gesprächen mit mehreren hochrangigen Politikern. Er tauschte sich mit US-Außenminister Marco Rubio und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus. Im Fokus stand dabei der Versuch, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Ein geplantes Treffen mit US-Vizepräsident JD Vance, der ebenfalls an der Messe auf dem Petersplatz teilnahm, fand hingegen nicht statt. Am Abend vor der Amtseinführung des Papstes hatte Merz auch die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni getroffen.