Prozess um Terroranschlag von Solingen beginnt

Aktualisiert am 27.05.2025 - 04:00 Uhr

Auf dem "Festival der Vielfalt" wütete in Solingen ein Messerstecher. Er tötet drei Menschen und verletzt weitere. Kurz danach reklamiert die Terrorgruppe Islamischer Staat den Anschlag für sich.

Neun Monate nach dem Terroranschlag von Solingen beginnt heute in Düsseldorf der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Der Syrer Issa al H. soll sich am 23. August 2024 beim Stadtfest zum 650-jährigen Bestehen Solingens in die Menge geschlichen, vor einer der Bühnen drei Besucher erstochen und versucht haben, zehn weitere zu töten.