Diese Aussage bringt Ricarda Lang auf die Palme

"Verstehe nicht, was die bei uns will"

Kretschmann über Nietzard : "Verstehe nicht, was die bei uns will"

"Maischberger": Grüne Jugend und Musk

Nietzard hatte sich auf Instagram in einem Sweatshirt mit dem Akronym "ACAB" gezeigt, das für "All Cops Are Bastards" (Alle Polizisten sind Bastarde) steht. Lang leitete jedoch sofort über zu einer Kritik an den Medien, die Posts wie diesen so viel Aufmerksamkeit schenken würden. Das ließ Maischberger nicht auf ihrer Branche sitzen. Grünen-Chef Felix Banaszak und Cem Özdemir hätten die Debatte mit ihren frühen kritischen Aussagen erst richtig in Gang gebracht.