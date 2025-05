Kontra

Nein. Deutschlands Weg muss ein anderer sein

Politik hat immer einen Kontext. Der geschichtliche Kontext der Beziehungen zwischen Deutschland und Israel ist der Holocaust, und an dieser Tatsache führt kein Weg vorbei. Aus der deutschen Verantwortung für die Shoa ist eine Freundschaft zu Israel geworden: zum Staat Israel und zu den Menschen, die in ihm friedlich leben wollen.

Einem Freund fällt man nicht in den Rücken, auch wenn dieser Freund sich auf einen falschen Weg begeben hat. Die Regierung Netanjahu ist mit ihrem brutalen Vorgehen gegen die Menschen im Gazastreifen vom richtigen Weg abgekommen. So nachvollziehbar ihr entschlossener Kampf gegen die Terroristen der Hamas auch ist, so unverhältnismäßig ist das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung. Darüber darf und muss die Bundesregierung Klartext sprechen. Sie muss diesen Irrweg offen und ehrlich benennen. Die deutsche Schuld entbindet sie nicht von der Verantwortung für die Menschenrechte.

Aber: Es wäre ein deutscher Irrweg, Israel dringend benötigte Waffen vorzuenthalten. Der Dissens mit Netanjahu und seinen rechtsextremen Koalitionären darf nicht dazu führen, dass Deutschland den Menschen in Israel den Rücken zuwendet. Viele von ihnen sind zutiefst traumatisiert von dem Horror, den die Hamas am 7. Oktober 2023 über sie gebracht hat. Ihr Recht auf Selbstverteidigung, auf eine friedliche Existenz ist deutsche Staatsräson, an der niemand rütteln darf.

Die Waffenlieferungen an die Nachkommen der Opfer des Holocaust zu stoppen, das wäre ein Verrat. Ein Verrat an den Menschen in Israel und ein Verrat an der deutschen Geschichte und der Verantwortung, die aus ihr erwächst. Deutschland muss andere Wege finden, um die Regierung Netanjahu zur Vernunft zu bringen.