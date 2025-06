Hundertschaft rückt in Berliner Freibad an

Newsblog zum Ukraine-Krieg Nordkorea erleidet massive Verluste

Von t-online 16.06.2025 - 12:37 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un schickt seine Soldaten ohne Rücksicht auf Verluste nach Russland, um an Putins Seite zu kämpfen.

News folgen Artikel teilen

Selenskyj plant einen Staatsbesuch in Österreich. Großbritannien veröffentlicht neue Zahlen zu nordkoreanischen Verlusten in der Ukraine. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Selenskyj reist nach Österreich

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird in Kürze in Österreich erwartet. Gegen 13 Uhr werde Selenskyj von Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren begrüßt, teilte das Kanzleramt mit. Nach einem Gespräch mit dem Staatsoberhaupt und einer Pressekonferenz werde Selenskyj auch mit Regierungschef Christian Stocker zusammentreffen. Österreich ist eines der letzten EU-Länder, die der ukrainische Präsident seit dem russischen Angriff auf sein Land besucht.

Loading...

Österreich ist kein Nato-Mitglied. Es sieht sich als militärisch neutral, aber nicht als politisch neutral. Die Alpenrepublik hat laut Außenamt bilateral seit Kriegsbeginn rund 300 Millionen Euro an staatlicher finanzieller und humanitärer Hilfe für die Ukraine und ihre besonders betroffenen Nachbarstaaten mobilisiert. Die als russlandfreundlich geltende rechte FPÖ hat den Besuch kritisiert und sieht ihn als Verstoß gegen das Neutralitätsgebot.

Nordkoreaner erleiden massive Verluste

Nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums sind in der russischen Region Kursk bis zu 6.000 der insgesamt 11.000 nordkoreanischen Soldaten, die an der Seite von Russland kämpfen, im Krieg gegen die Ukraine getötet worden. Im Frühjahr hatten Nachrichtendienste aus Südkorea berichtet, dass bis zu 3.000 neue Soldaten aus Nordkorea entsandt wurden, um für die hohen Verluste an der Front aufzukommen.

Nato stellt neue Technik gegen Putins "Wunderwaffe" vor

Die "dringlichste neue Technik auf dem Schlachtfeld" nennt die Nato Putins neue Waffe: Glasfaser-Drohnen, die durch Störsender nicht zu stoppen sind. Jetzt steuert das Bündnis gegen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sonntag, 16. Juni

Ukraine greift Drohnenfabrik tief in Russland an

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben eine russische Drohnenfabrik in der Stadt Jelabuga in der Region Tatarstan bei einem Angriff getroffen. Die Anlage diene der Herstellung, der Erprobung und dem Abflug von Drohnen gegen die Ukraine, insbesondere gegen Energie- und zivile Infrastruktur, erklärt der ukrainische Generalstab auf Telegram. Details wurden nicht genannt. Jelabuga ist rund 1000 km von der Ukraine entfernt.

Russland: Haben ukrainische Ölraffinerie angegriffen

Russische Streitkräfte haben nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums in der Nacht die Ölraffinerie in Krementschuk in der ukrainischen Region Poltawa angegriffen. Die Anlage versorge ukrainische Truppen im Donbas mit Treibstoff, teilte das Ministerium am Sonntag mit. Bei dem nach russischen Angaben erfolgreichen Angriff seien Raketen vom Meer und aus der Luft abgefeuert sowie Kampfdrohnen eingesetzt worden. Reuters konnte den Bericht nicht unabhängig überprüfen. Eine ukrainische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Das Verteidigungsministerium gab außerdem bekannt, russische Truppen hätten das Dorf Malyniwka in der Region Donezk eingenommen. Zudem seien russische Einheiten tief in die feindlichen Verteidigungslinien in der ukrainischen Region Sumy vorgedrungen und hätten den ukrainischen Einheiten dort schwere Verluste zugefügt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Samstag erklärt, ukrainische Streitkräfte hätten das Dorf Andrijiwka im Nordosten von Sumy zurückerobert.

Ukraine erhält weitere 1.200 Leichen aus Russland zurück

Die Zahl der von Russland an die Ukraine zurückgegebenen getöteten Soldaten hat mehr als 4.800 erreicht. Am Sonntag wurden 1.200 Leichen übergeben, wie der zuständige Koordinierungsstab für die Angelegenheiten von Kriegsgefangenen in Kiew mitteilte.

Auch russische Nachrichtenagenturen meldeten die Rückgabe, die am 2. Juni in Istanbul zwischen den Kriegsparteien vereinbart worden war. Russland erhielt demnach erneut keine eigenen Toten von der Ukraine zurück. Insgesamt will Russland 6.000 tote Ukrainer übergeben. Der ukrainische Stab sprach von "Leichen, bei denen es sich nach russischen Angaben um ukrainische Bürger handelt, vor allem um Armeeangehörige". Sie müssten nun genau gerichtsmedizinisch identifiziert werden