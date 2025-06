Wolfgang Böhmer war seit den 1990er-Jahren eine prägende Figur in der Politik Sachsen-Anhalts. Der frühere Chefarzt am Paul-Gerhardt-Stift in Wittenberg wurde 1990 in den Landtag gewählt. Als er 1991 das Amt des Finanzministers übernahm, beendete er seine medizinische Laufbahn – "schweren Herzens", wie er es der Konrad-Adenauer-Stiftung einst beschrieb.