Gespräche iranischer Beamte abgehört

Israel und Syrien arbeiten wohl an Friedensabkommen

Von syrischer Seite heißt es derweil, dass man sich in "indirekten" Verhandlungen mit Israel über sicherheitsrelevante Fragen der Region befinde. Auf einer Pressekonferenz bestätigte der israelische Außenminister Gideon Saar am Montag, dass Israel an der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Syrien als auch mit dem Libanon interessiert sei. Über die Zukunft der Golanhöhen werde es in einem möglichen Friedensabkommen jedoch keine Verhandlungen geben, erklärte Saar.