Schnieder will keine Vorschrift für 0,0 Promille im Verkehr

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder will die Grenze für Alkohol am Steuer nicht auf 0,0 Promille herabsetzen. "Ich empfehle natürlich, sich ganz ohne Alkohol ans Steuer zu setzen", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er halte aber das derzeitige 0,5-Promille-Limit für "ausreichend und zielführend".

Tempolimit überflüssig - schnell fahren sowieso kaum noch möglich

Keine Fahrtests für Senioren

Das Statistische Bundesamt hatte für 2023 festgestellt, dass ältere Menschen gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung zwar seltener in Verkehrsunfälle verstrickt waren als jüngere - zum Beispiel auch, weil sie nicht mehr zur Arbeit fahren. Wenn Senioren am Steuer in einen Unfall mit Personenschaden verwickelt waren, trugen sie laut Statistik jedoch häufiger die Hauptschuld daran als jüngere Fahrer - vor allem, wenn sie älter als 75 Jahre waren.