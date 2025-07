BSW organisiert den Parteinachwuchs

Eineinhalb Jahre nach der Gründung der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht formiert sich heute in Bochum ein eigener Jugendverband. Damit versucht das BSW, trotz des Ausscheidens aus dem Bundestag ihre Organisation zu festigen und junge Leute an sich zu binden. Der Verband soll "Jugendbündnis im BSW" heißen.

Die Partei habe bei der Bundestagswahl bei Wählerinnen und Wählern zwischen 18 und 34 Jahren überdurchschnittlich gut abgeschnitten, sagte die Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali vor dem Gründungstreffen mit etwa 150 Anmeldungen. "Wir freuen uns sehr, dass es im BSW so viele aktive junge Menschen gibt, die sich nun in einem Jugendverband engagieren wollen."

Thema Wehrpflicht und Bildung

Vorbereitung auf die nächsten Wahlen

Das BSW hatte im Februar den Einzug in den Bundestag knapp verpasst. Die Parteispitze hat Zweifel am offiziellen Ergebnis von 4,981 Prozent der Zweitstimmen und versucht, eine Neuauszählung zu erreichen. Gleichzeitig will sich die Partei festigen für die Landtagswahlen im nächsten Jahr, vor allem in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.