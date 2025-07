Doch schon kurze Zeit später zeigte sich, dass die Gräben zwischen der Union und der Linken offenbar weiterhin unüberwindbar groß sind. Ende Juni fiel die Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek bei der Wahl ins Geheimdienst-Kontrollgremium durch. Die Union hatte Vorbehalte gegen Reichinnek, diese sei zu radikal. Der Schritt machte deutlich: Ein Ende der Ausgrenzung – für die Linke erst mal weiter Wunschdenken.

Wieder bewegt sich Dobrindt

Und damit zurück zur geplatzten Richterwahl. Auch hier war es wieder Dobrindt, der vorsichtig die Hand in Richtung Linke ausstreckte und sich offen für Gespräche zeigte. "Ich habe sogar noch eine zweite Telefonnummer da, die ich da anwählen könnte", sagte der Innenminister im Deutschlandfunk. Bei der Linken gab man sich allerdings erst mal reserviert und machte dann ganz unmissverständlich klar, welche Gegenleistung man für eine Unterstützung bei der Richterwahl erwarte: Ein eigenes Vorschlagsrecht – was die Union ihr bisher keinesfalls zugestehen will.

So weit, so festgefahren? Politikwissenschaftler Koß sagt: "Diese Art von am Ende doch Arroganz der Linken gegenüber, ich glaube, das wird der Union noch auf die Füße fallen." Als Kanzleramtsminister könne Frei es sich nur leisten, die Linken völlig vor den Kopf zu stoßen, wenn er sich hundertprozentig sicher sein könne, dass er die Linken in dieser Legislaturperiode nicht mehr brauche. "Da würde ich nach zwei Monaten mal sagen: Glaube ich nicht. Das ist einfach unplausibel." Es gehe nicht darum, der Linken ein "Unbedenklichkeitsattest" auszustellen, so Koß. "Es geht einfach darum: Brauche ich die noch?"

Van Aken: "Mit demokratischen Parteien das Gespräch suchen"

Koß hat Zweifel daran, dass es die Linke schafft, über den Sommer ein Vorschlagsrecht auszuhandeln. Auch die Linken sind da realistisch und schrauben die Erwartungen direkt herunter. Parteichef van Aken hat klargemacht, dass man sich erst mal mit entsprechenden Signalen in Richtung Vorschlagsrecht seitens der Union zufriedengeben würde. Dabei handelt es sich gewiss auch um ein taktisches Vorgehen, um sich am Ende nicht an der Maximalforderung nach dem Vorschlagsrecht messen lassen zu müssen. Die Linke werde jetzt "weiter mit den anderen demokratischen Parteien das Gespräch suchen", so van Aken zu t-online nach der öffentlichen Klatsche von Kanzleramtschef Frei.