Die SPD-Fraktion drängt bei der im Koalitionsvertrag vereinbarten Reform der Schuldenbremse auf Tempo. Thorsten Rudolph, haushaltspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag, fordert die Regierungskommission auf, wie vereinbart "sehr zügig in den nächsten Monaten einen Vorschlag für eine Modernisierung der Schuldenbremse" vorzulegen. Das Ziel sei klar: "dauerhaft zusätzliche Investitionen in die Stärkung unseres Landes zu ermöglichen", sagte Rudolph der "Rheinischen Post".

Die Expertenkommission der Bundesregierung soll laut Bundesfinanzministerium "in Kürze" ihre Arbeit aufnehmen. Gemeinsame Vorsitzende des Gremiums sollen Niedersachsens Ex-Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der ehemalige CDU-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg und der frühere CSU-Bundestagsabgeordnete Stefan Müller sein, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Zunächst berichtete das Portal "The Pioneer" über Personalien der Besetzung.

SPD-Politiker erinnert Union an Fraktionsdisziplin

Im Gespräch mit der "Rheinischen Post" beließ es SPD-Politiker Rudolph nicht bei inhaltlichen Forderungen. In Richtung CDU sprach er eine unmissverständliche Mahnung aus: Man erwarte, dass es gelingt, die nötigen Mehrheiten im Bundestag zu organisieren – "ohne dass es wieder zu Disziplinproblemen in der Unionsfraktion kommt", so Rudolph. Damit spielt er auf die jüngste Zerreißprobe rund um die Wahl der Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin an, bei der sich die Union intern nicht einig zeigte.