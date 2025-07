Hybrider Krieg Putin nimmt Deutschland ins Visier

Von Julian Alexander Fischer 26.07.2025 - 18:13 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Wladimir Putin (Archivbild): Russland greift Deutschland immer wieder an – im Rahmen eines hybriden Kriegs. (Quelle: Sergei Savostyanov via www.imago-images.de/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der hybride Krieg Russlands hat längst Deutschland erreicht. Täglich gibt es Angriffe auf verschiedenen Ebenen. Dabei haben Putins Geheimdienste vor allem ein Ziel.

Der Krieg in der Ukraine ist in Deutschland längst in den Alltag vorgedrungen. Dabei geht es nicht nur um die Debatte um Waffenlieferungen und die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter. Vielmehr greift Russland täglich auch Deutschland an. Nicht mit konventionellen Waffen – aber mit Sabotage, Cyberattacken und Desinformation.

Loading...

So warnte Martina Rosenberg, Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur jüngst: "Wir reden über einen starken Anstieg der Fälle im Bereich der Spionage und hybrider Maßnahmen. Das Vorgehen ist massiver und auch aggressiver."

Die Fälle sind seit Ausbruch des Krieges deutlich angestiegen. Der tatsächliche Schaden war bisher allerdings vergleichsweise gering. Allerdings besteht genau darin die Taktik der russischen Geheimdienste, warnt der Geheimdienstexperte Christopher Nehring.

Hybrider Krieg: Große Versäumnisse

Jedoch besitzt Deutschland auch nicht die Möglichkeiten, sich adäquat gegen russische Angriffe zu verteidigen, warnt er bei t-online: "Auf einen hybriden Krieg mit Russland ist Deutschland schwach vorbereitet." Es sei versäumt worden, die hybriden Angriffsmethoden im Ganzen zu betrachten. In der Praxis verliert man sich im Klein-Klein, so der Experte.

(Quelle: Cyberintelligence Institute) Zur Person Dr. Christopher Nehring ist Intelligence Director am Cyberintelligence Institute in Frankfurt am Main, einer Forschungseinrichtung, die verschiedene Akteure der Branche zusammenbringen will. Er ist Experte für die Arbeit von Geheimdiensten und hat bereits mehrere Bücher zu dem Thema veröffentlicht. Zudem war er Dozent am Lehrstuhl für Militärgeschichte und Kulturen der Gewalt der Universität Potsdam sowie wissenschaftlicher Leiter des Deutschen Spionagemuseums.

Laut der Deutschen Presse-Agentur hat sich die Zahl der Verdachtsfälle innerhalb eines Jahres verdoppelt. Für die MAD-Chefin Rosenberg ist das eine logische Konsequenz: "Es ist kein Geheimnis: Deutschland ist als logistische Drehscheibe für die Nato-Truppenbewegungen und als aktiver Nato-Partner fest im Blickfeld ausländischer Nachrichtendienste."

Bundeswehr im Visier: Zahl der Drohnenüberflüge stark gestiegen

Insbesondere die Zahl der Drohnensichtungen ist seit Kriegsbeginn in der Ukraine deutlich gestiegen. Gab es laut Sicherheitskreisen 2021 nur vereinzelte Fälle, waren es 2023 bereits auf 446. Oftmals wurden die Drohnen über Bundeswehrstandorten entdeckt, teilweise auch über Chemiefabriken.

Bisher ist Deutschland gegen die Überflüge machtlos. Experte Nehring erklärt: "Wir haben 15 Jahre lang keine Drohnenabwehr aufgebaut. Da kann man den Schalter nicht in wenigen Wochen umlegen. Das gilt für viele Bereiche."

Doch worum geht es bei den Drohnenflügen? "Bislang gibt es nur Überflüge von Spionagedrohnen, die aufklären und Bilder machen sollen. Es zeigt aber auch, dass man schnell mit einer Kampfdrohne angreifen könnte." Das ist in näherer Zukunft allerdings wohl nicht zu erwarten. Schließlich braucht Russland den Großteil der Drohnen in der Ukraine.

Laut Nehring haben die Vorfälle auch einen psychologischen Aspekt. "Die Vielzahl an Vorfällen baut eine Wirkung auf. Es passiert anscheinend überall an verschiedenen Stellen, ohne dass es verhindert werden kann. Das demonstriert die Verwundbarkeit Deutschlands."

Die Verwundbarkeit wird dabei teilweise auch mit Sabotageaktionen verstärkt. Mehrfach waren in den vergangenen Monaten Schiffe der Marine Ziel Russlands: Mal waren es durchtrennte Kabelbäume, mal Metallspäne in einem Antrieb, dann Öl im Trinkwassersystem. In Erfurt wurden mehrere Bundeswehr-Lkw angezündet. Hinzu kommen durchtrennte Kabel in der Ostsee, die zwar nicht auf deutschem Boden liegen, aber dennoch wichtig für die hiesige Infrastruktur sind.

Brandpaket in Leipzig: Taktik aus der Ukraine kommt in den Westen

Besonders viel Aufmerksamkeit erregte im vergangenen Jahr ein Brandpaket, das nur durch Zufall am Leipziger Flughafen in Flammen aufging – und nicht in der Luft. In der Folge wurden mehrere verdächtige Pakete festgestellt – allerdings nicht immer mit gefährlicher Fracht. Teilweise wurden sie offenbar auch nur verschickt, um die Transportwege auszutesten. Nehring glaubt, dass dies auch in Zukunft weiter passieren wird. "Diese Anschläge sind sehr wahllos und daher schwer zu verhindern", so der Experte.