Als "Koalition der Verantwortung" ist Schwarz-Rot gestartet. Nun verliert das Bündnis an Zustimmung. Und Merz muss als Kanzler historisch schlechte Werte verkraften.

Die Koalition aus CDU, CSU und SPD verliert in Umfragen ihre Mehrheit. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 27 Prozent und die SPD auf 15 Prozent. Das ergab eine Umfrage des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung. Die AfD erreicht demnach 24 Prozent, die Grünen (11 Punkte) schieben sich vor die Linke (10 Punkte). BSW (4) und FDP (3) würden an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.