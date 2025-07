Aktualisiert am 26.07.2025 - 14:37 Uhr

Aktualisiert am 26.07.2025 - 14:37 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Ein Meer aus Regenbogenfarben füllt die Leipziger Straße. In den Auftaktreden wurde es politisch.

Keine Regenbogenflagge auf dem Bundestag, aber Zehntausende Menschen auf den Straßen: Mit politischen Forderungen zum besseren Schutz queerer Menschen und Protesten gegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat der Christopher Street Day (CSD) in Berlin begonnen. Das Motto des diesjährigen CSD lautet "Nie wieder still". Schon zu Beginn versammelten sich Zehntausende auf der Leipziger Straße in Berlin-Mitte.