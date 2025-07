Die Parteiführung der CDU steht auf dem Prüfstand. Die gescheiterte Richterwahl etwa offenbart Schwächen – und wirft Fragen auf: Ist Fraktionschef Jens Spahn überfordert? Schätzt er die Stimmung in der Partei falsch ein? Und wer hält das Regierungsschiff auf Kurs, wenn der Kanzler seinen Schwerpunkt auf die Außenpolitik legt?

Gemeinsam mit t-online-Politikchef Christoph Schwennicke zieht Robin Alexander eine erste Bilanz zu Merz' Amtszeit. Ob Kanzleramtschef Thorsten Frei ihm den Rücken frei hält und warum Merz "ganz anders" als Merkel und Scholz ist, hören Sie hier in der aktuellen Folge des "Tagesanbruch"-Podcasts:

