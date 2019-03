Zugriff in Tschechien

Weitere Verdächtige wegen ICE-Anschlägen verhaftet

28.03.2019, 15:10 Uhr | AFP

Deutsche Behörden haben eine Razzia bei einem Mann durchgeführt, der in Anschlagspläne in Deutschland involviert sein soll. In Bayern und Berlin soll er Anschläge auf ICE-Strecken verübt haben. (Quelle: Puls 4)

Zwei Anschläge auf Intercity-Züge der Deutschen Bahn hatten im vergangenen Jahr das Potenzial viele Menschen zu verletzen oder zu töten. Nach einer ersten Festnahme am Montag konnten nun zwei weitere Verdächtige verhaftet werden.

Im Zusammenhang mit Anschlägen auf den Bahnverkehr in Bayern und Berlin sind in Tschechien zwei weitere Verdächtige verhaftet worden. Sie sollen mit dem am Montag in Wien festgenommenen mutmaßlichen Sympathisanten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) eine gemeinsame Zelle gebildet haben, wie Österreichs Innenminister Herbert Kickl am Donnerstag nach Angaben der Nachrichtenagentur APA sagte. Die beiden mutmaßlichen Terroristen seien am Mittwoch in Prag festgenommen worden, sagte Kickl demnach vor dem Parlament in Wien.

Die tschechische Polizei bestätigte die Festnahme von zwei Ausländern kurz nach ihrer Ankunft am Vaclav-Havel-Flughafen in Prag. Sie seien auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden, den die österreichischen Behörden veranlasst hätten. Ein Gericht werde über die mögliche Auslieferung der beiden Verdächtigen entscheiden.

Verdächtiger bestreitet terroristischen Hintergrund

Der am Montag in der österreichischen Hauptstadt festgenommene 42-jährige Iraker soll für einen Anschlag auf den Bahnverkehr im Oktober in Bayern und einen weiteren im Dezember in Berlin verantwortlich sein. In seiner Vernehmung in Wien gestand er die Taten, bestritt aber einen terroristischen Hintergrund. Der fünffache Vater war als Flüchtling nach Österreich gekommen.

Auch die Ehefrau des 42-Jährigen wurde nach Angaben der österreichischen Staatsanwaltschaft am Mittwoch festgenommen, wie APA berichtete. Sie werde der Beihilfe verdächtigt.

Menschen waren durch die Anschläge nicht zu Schaden gekommen. Bei dem Anschlag im bayerischen Allersberg am 7. Oktober 2018 soll der Mann mit Metallteilen verstärkte Holzkeile auf den Gleisen aufgebracht haben, um einen ICE zum Entgleisen zu bringen. Ein Zug überfuhr die Hindernisse und wurde dabei leicht beschädigt. In Tatortnähe entdeckten die Ermittler in arabischer Sprache verfasste Drohscheiben und Schmierschriften mit IS-Bezug.







Bei dem Anschlag in Berlin-Karlshorst entdeckten die Ermittler ebenfalls Schriftstücke und eine IS-Flagge. Kurz vor Weihnachten hatte die Deutsche Bahn einen Oberleitungsschaden mit einem gerissenen Halteseil und einem beschädigten Versorgungskabel festgestellt und die Polizei eingeschaltet. Diese entdeckte dann am Tatort die IS-Hinweise.