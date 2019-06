Fahndung seit 30 Jahren

Polizei sucht mit neuen Fotos nach Ex-RAF-Terroristen

05.06.2019, 19:50 Uhr | dpa

Die Polizei versucht der Fahndung nach den untergetauchten RAF-Terroristen Staub, Garweg und Klette neue Impulse zu geben. Am Mittwoch veröffentlichte sie dazu bislang unbekannte Aufnahmen.

Mit neuen Fotos versuchen die Fahnder den drei wegen einer Überfallserie gesuchten Ex-RAF-Terroristen auf die Spur zu kommen. Ziel sei herauszufinden, wo das vor 30 Jahren abgetauchte Trio derzeit lebt oder sich zwischenzeitlich aufgehalten hat, teilte das Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA) am Mittwoch mit.

Die Behörde veröffentliche neue, allerdings mehr als 30 Jahre alte Fotos von Daniela Klette (61). Gemeinsam mit den Ex-Terroristen Ernst-Volker Staub (65) und Burkhard Garweg (50) soll sie teils mit schwerer Waffengewalt vor allem in Norddeutschland Geldtransporter, Kassenbüros und Supermärkte überfallen haben.

Garweg, Klette und Staub gehören zur sogenannten dritten Generation der RAF. Auf ihr Konto sollen mehrere Morde gehen, so an Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen (1989) und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder (1991).

Nach Jahrzehnten im Untergrund gerieten die drei Linksterroristen nach einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter im Juni 2016 in Stuhr bei Bremen wieder ins Visier der Polizei. Von den dreien wurden nach der Tat Fingerabdrücke gefunden. Gefahndet wurde im Anschluss in Norddeutschland, den Niederlanden, wohin eine Spur wies, sowie in Spanien, Frankreich und Italien.

"Dies könnten auch Ihre Nachbarn sein!" heißt es auf einem neuen Handzettel der Ermittler mit Fotos der drei Gesuchten. Alleine, zu zweit oder auch in einer Wohngemeinschaft habe das Trio möglicherweise für lange Zeit am gleichen Ort gelebt und habe sein Äußeres womöglich stark verändert. Vermutlich gingen die drei keiner geregelten Arbeit nach. Hingewiesen wird auf dem Handzettel auch auf die Belohnung von bis zu 80 000 Euro, die für Hinweise ausgesetzt ist, die zur Ergreifung der Gesuchten führen.

Wo genau die Handzettel eingesetzt werden sollen, präzisierte das LKA zunächst nicht. Auch polizeiintern solle mit den Zetteln bei Veranstaltungen auf die Fahndung hingewiesen werden, hieß es.