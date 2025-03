Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Wehrpflicht spaltet die schwarz-roten Verhandler. Die Union will junge Männer auch gegen ihren Willen einziehen, die SPD pocht auf Freiwilligkeit. Wer setzt sich durch?

Kommt die Wehrpflicht zurück? In den Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD ist diese Frage ein zentraler Streitpunkt. Die Union will den verpflichtenden Dienst an der Waffe zurückbringen, die SPD setzt hingegen auf Freiwilligkeit, will junge Menschen mit Anreizen zur Bundeswehr locken. Eine Einigung ist – bislang – nicht in Sicht.

Ein Dokument der schwarz-roten Verhandler, das t-online vorliegt, zeigt, wie weit die Vorstellungen von Union und SPD auseinanderliegen. Im Abschlusspapier der Arbeitsgruppe 12 (Außen, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte) heißt es auf Seite acht trocken: "Wiedereinführung der Wehrpflicht / Neuer Wehrdienst: Nicht geeint".

Das Papier ist bezeichnend: Anstatt sich auf eine gemeinsame Linie zu verständigen, gibt jede Seite nur ihre eigene Position wieder – ein schwarz-roter Flickenteppich. Die Union schreibt etwa: "Die massive Bedrohungslage gebietet eine glaubwürdige Abschreckung. Dazu ist ein konsequenter und rascher Aufwuchs unserer Streitkräfte notwendig. Deswegen wird die Aussetzung der Wehrpflicht beendet."

Schwarz-roter Flickenteppich

Auch die SPD pocht auf "glaubhafte Abschreckung" – schlägt aber den gegenteiligen Weg vor: Wahlfreiheit statt Pflichtdienst. "Der neue Wehrdienst soll auf Freiwilligkeit basieren", heißt es SPD-seitig in dem Papier. Noch in diesem Jahr sollen Wehrerfassung und -überwachung aufgebaut werden, dazu fordert die SPD eine "breite gesamtgesellschaftliche Diskussion" zur Einführung eines "neuen attraktiven Dienstes".

Heißt: Wie der Wehrdienst der Zukunft genau aussehen soll, weiß die SPD selbst nicht so genau. Das hat auch damit zu tun, dass es bei Sozialdemokraten unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, wie die Bundeswehr ihre Personalnot endlich in den Griff bekommt. Vor allem in der Frage, wie viel staatlicher Zwang bei der Rekrutierung nötig ist, sind die Genossen gespalten.

Alte Konfliktlinien der Genossen

Während der linke Parteiflügel am liebsten einen komplett freiwilligen Dienst hätte, der junge Menschen mit attraktiven Angeboten zur Bundeswehr lockt, kann sich das pragmatische Lager um Verteidigungsminister Boris Pistorius durchaus verpflichtende Elemente im neuen Wehrdienst vorstellen. Allerdings ist die Position der Pragmatiker in der SPD nicht wirklich mehrheitsfähig.

Pistorius hatte schon in der vergangenen Legislatur versucht, den parteiinternen Widerstand gegen seine Pläne zu besänftigen. Herauskam eine Kompromisslösung: Sein Modell "Neuer Wehrdienst" setzte weitgehend auf Freiwilligkeit und hatte nur einen kleinen Zwangsteil: 18-jährige Männer sollen künftig verpflichtet werden, einen Musterungsfragebogen der Bundeswehr auszufüllen und zurückzuschicken.

Die Idee: Nur wer wirklich Interesse an der Bundeswehr hat, soll anschließend auch zur Musterung eingeladen werden. Aus dem Topf der Gemusterten solle sich die Bundeswehr dann die "tauglichsten und fittesten" aussuchen, so Pistorius damals – vorausgesetzt diese wollen auch. 5.000 Wehrdienstleistende soll die Bundeswehr so im ersten Jahr gewinnen, Tendenz in den nächsten Jahren steigend.

Kommt das Pistorius-Modell zurück?