Nach Angriff vor der Haustür

So schwer sind die Verletzungen des Oberbürgermeisters

Der Oberbürgermeister von Hockenheim in Baden-Württemberg wird nach einer Attacke im Krankenhaus behandelt. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Nun werden Details bekannt.

Nach dem Angriff auf den SPD-Oberbürgermeister von Hockenheim in Baden-Württemberg sucht die Polizei den Täter. Der Mann konnte unerkannt flüchten, eine heiße Spur fehlt bislang. Das Fachkommissariat für politisch motivierte Kriminalität habe die Ermittlungen übernommen, sagte Polizeisprecherin Sandra Giertzsch zu t-online.de.

"Wir können derzeit keinen Sachverhalt ausschließen", sagte Giertzsch. Ermittelt werde in alle Richtungen. Zunächst sollen Nachbarn nach Hinweisen befragt werden, auch mithilfe von Flugzetteln. Ein Phantombildzeichner sei angefordert worden.

Details zu den Verletzungen



Der 67-jährige Dieter Gummer war am Montagabend vor seinem Privathaus im rheinland-pfälzischen Böhl-Iggelheim niedergeschlagen und schwer verletzt worden. Zuvor hatte der Täter laut Polizeiangaben gegen 20.30 Uhr an der Tür geschellt – als Gummer daraufhin in den Hof ging, kam der Unbekannte durch das geöffnete Tor und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dann floh er unerkannt.

Der verletzte Oberbürgermeister wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Mittwoch wurde bekannt, dass er einen Kieferbruch erlitt. Er hatte durch den Schlag das Gleichgewicht verloren und war mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen.

Beschreibung des Verdächtigen

Der etwa 40-jährige Tatverdächtige wird als etwa 1,65 Meter groß, dunkelhäutig und schlank mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Laut Polizei sprach er Deutsch mit leichtem Akzent, trug eine schwarze Hose und eine rote Jacke. Das Motiv für den Angriff ist unklar. Nach Angaben des Städtetags gab es im vergangenen Jahr mehr als 1.200 politisch motivierte Straftaten gegen Amtsträger.





Gummer geht Ende August in den Ruhestand. Der SPD-Politiker ist seit 2004 Oberbürgermeister von Hockenheim im Rhein-Neckar-Kreis. Über seine Nachfolge entscheiden die Bürger bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag.