Razzia bei Neonazis

Polizei geht in vier Bundesländern gegen "Sturmbrigade" vor

Sie nennen sich "Wolfsbrigade" und Sturmbrigade" und wollen laut Ermittlern möglicherweise mit Gewalt das "germanische Sittengesetz" durchsetzen. Nun greift die Polizei bei den Rechtsextremisten durch.

Ermittler der Polizei haben in vier Bundesländern Durchsuchungen bei Rechtsextremisten durchgeführt. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben – innerhalb der rechtsextremen "Wolfsbrigade" bildeten sie demnach einen bewaffneten Arm namens "Sturmbrigade". Ihr erklärtes Ziel sei das "Wiedererstarken eines freien Vaterlandes" nach dem "germanischen Sittengesetz", teilte die Bundesanwaltschaft mit.

In Sachsen-Anhalt, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen durchsuchte die Polizei die Wohnungen von sechs Beschuldigten sowie von vier nicht tatverdächtigen Personen. Festnahmen seien bisher nicht erfolgt. Es besteht laut Bundesanwaltschaft aber der Verdacht, dass die Verdächtigen ihre Ziele mit Gewalt durchsetzen wollten. Es solle geklärt werden, ob die Beschuldigten über Waffen verfügen. Mit den Ermittlungen ist das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt beauftragt.

2018 war die sogenannte "Wolfsbrigade" bei einer rechtsextremen Thügida-Demonstration in Köthen durch einheitliche Kleidung auffällig geworden. Ihre Bildsprache mit Totenköpfen erinnert an Symbolik der nationalsozialistischen SS. Laut Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern ist die Gruppe überregional organisiert und unterhält auch in Rostock eine örtliche Struktur.