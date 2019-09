MEINUNGUmgang mit der AfD

"Wir gegen die" ist gefährlich

Wie umgehen mit einer Partei, die in weiten Teilen extrem rechts ist – aber in der Lage, mehr als ein Viertel der Stimmen einzusammeln?

Es ist schlimm gekommen, aber nicht so schlimm wie befürchtet. In Sachsen und Brandenburg wurde die AfD zweitstärkste Kraft, nicht stärkste. Erleichterung und sogar Siegesstimmung dominierten den Wahlabend. Zu Recht? Nein.

Denn die Siege waren auch Ergebnis einer deutlichen Frontstellung: Wir gegen die! Doch "Wir gegen die" kann langfristig keine Lösung sein. Denn es verstärkt die Spaltung der Gesellschaft und treibt der AfD womöglich noch Wähler zu. Und das ist gefährlich, denn die AfD ist eine in weiten Teilen extrem rechte Partei.







