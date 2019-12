Foto aus überfülltem ICE

Deutsche Bahn beklagt sich über Greta Thunberg

15.12.2019, 15:23 Uhr | dpa , mvl, law, ds

Greta Thunberg ist auf dem Weg in ihre Heimat Schweden. Und fährt entsprechend ihrer Überzeugung mit dem Zug. Jetzt sorgt ein Foto von ihr in einem ICE-Zug für Wirbel.

Nach monatelangem Reisen und zwei Atlantik-Überquerungen auf Segeljachten ist die Klimaaktivistin Greta Thunberg nach eigenen Angaben auf dem Heimweg. "In überfüllten Zügen durch Deutschland", so betitelte sie ein Foto, das sie am Samstag auf Twitter postete.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

Das Foto zeigt die 16-jährige Schwedin mit viel Gepäck auf dem Boden eines ICE. "Und ich bin endlich auf dem Heimweg!", schrieb sie dazu weiter. Thunberg lehnt es ab zu fliegen, weil dabei besonders viele Treibhausgase ausgestoßen werden. Über den Atlantik war sie zweimal gesegelt, unter anderem hatte sie sich mehrmals bei der Weltklimakonferenz in Madrid zu Wort gemeldet.

Bahn antwortet Greta Thunberg

Die Deutsche Bahn reagierte am Sonntagmorgen auf Thunbergs Tweet: "Wir wünschen Greta eine gute Heimfahrt. Und arbeiten weiter hart an mehr Zügen, Verbindungen und Sitzplätzen", twitterte sie. Dann allerdings folgte eine weitere Reaktion der Bahn auf Twitter:

Liebe #Greta, danke, dass Du uns Eisenbahner im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt! Wir haben uns gefreut, dass Du am Samstag mit uns im ICE 74 unterwegs warst. Und das mit 100 Prozent Ökostrom. 1/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

Dem Dank, dass Thunberg den umweltfreundlichen ICE 74 genutzt habe, schließt sich ein Vorwurf an:

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

Hat Thunberg also einen Platz in der Ersten Klasse gehabt? In sozialen Netzwerken berichten mehrere Nutzer, Greta dort gesehen zu haben. Spekulationen, dass das von Greta gepostete Foto erst kurz vor dem Aussteigen entstanden sein könne, führen allerdings in die Irre. Es war schon dunkel, als ihr Zug Hamburg oder später Kiel erreichte. Dort kam er mit wenigen Minuten Verspätung um kurz vor 19 Uhr an.

Thunberg: "Überfüllte Züge sind ein tolles Zeichen"

Am Sonntagnachmittag klärte Thunberg die Situation schließlich selbst auf: Ihr ursprünglicher Zug aus Basel sei ausgefallen, schrieb die Umweltaktivistin auf Twitter. Daher habe sie in zwei anderen Zügen auf dem Boden gesessen. Erst in Göttingen, nach etwa der Hälfte ihrer Reise durch Deutschland, habe sie einen Sitzplatz bekommen.



Es sei kein Problem für sie gewesen, erklärte Thunberg weiter: "Überfüllte Züge sind ein tolles Zeichen, denn sie bedeuten, dass es eine hohe Nachfrage für Reisen mit dem Zug gibt."

Nutzer spotten auf Twitter

Verschiedene Nutzer reagierten bei Twitter auf Thunbergs Bild. Spott über Zugverspätungen, überfüllte Züge oder ganz allgemein die Bahn gibt es dort viel. "Stell dich auf Verzögerungen ein", warnte jemand. Ein anderer kommentierte: "Willkommen in Deutschland, der öffentliche Transport hier ist ein Chaos...". Und ein weiterer befand: "A true deutsche bahn experience" – eine wahrhaftige DB-Erfahrung also.