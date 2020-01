Nach Angriff auf SPD-Politiker

Wieder Einschusslöcher in Halle entdeckt

16.01.2020, 19:06 Uhr | dpa

Unbekannte Angreifer: Einschlusslöcher in der Scheibe des Büros des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby in Halle. (Quelle: Marvin Gaul/Reuters)

Der Angriff auf das Büro des SPD-Politikers Karamba Diaby hat Bestürzung ausgelöst. Nun entdeckte die Polizei in Halle an einem weiteren Gebäude Einschusslöcher. Hängen die Taten zusammen?

Nach dem Angriff auf das Bürgerbüro eines SPD-Politikers sind auch am Justizzentrum Halle Löcher in mehreren Fenstern festgestellt worden. "Wodurch die Schäden entstanden sind, wird derzeit ermittelt", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Bislang liegen keine Hinweise auf Täter oder mögliche Motive vor. Es werde ein Zusammenhang der beiden Taten geprüft. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schäden seien am Donnerstagmorgen bemerkt worden.

Am Mittwoch waren an einer Scheibe des Bürgerbüros des SPD-Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby mehrere Einschusslöcher festgestellt worden. Der Angriff hatte große Bestürzung ausgelöst. Allein in sein Bürgerbüro in Halle kamen nach Angaben eines Sprechers am Donnerstag gut 40 Menschen - um Hilfe anzubieten oder Blumen zu bringen.

Der im Senegal geborene, schwarze Politiker schrieb auf Twitter, er sei zutiefst dankbar für die Solidarität, die er von Tausenden von Menschen erhalten habe. "Ihr gebt mir Kraft und Mut."