Verfolgungswahn in Hanau

Terrorverdächtiger veröffentlichte wirre Schreiben und Videos

Tödliche Schüsse in Hessen: 11 Menschen sterben in Hanau

Der mutmaßliche Täter von Hanau hat auf einer eigenen Homepage seine Motive für die tödlichen Schüsse offengelegt. Er sah sich verfolgt, von Mächten ferngesteuert – und hasste Ausländer.

Nach den tödlichen Schüssen von Hanau geben Dokumente, die t-online.de vorliegen, einen Einblick in die Gedankenwelt des mutmaßlichen Täters. Der 43-jährige Tobias R. ist der Hauptverdächtige. Seine Wohnanschrift in Kesselstadt liegt in unmittelbarer Nähe zum zweiten Tatort. Die Polizei hatte bei einer Durchsuchung in dem Stadtteil zwei Leichen gefunden, bei ihnen soll es sich um den Täter und seine Mutter handeln. Dort wurde auch die Tatwaffe gefunden.

Der mutmaßliche Attentäter von Hanau: Tobias R. veröffentlichte im Netz wenige Tage vor seiner Tat eine wirre Videobotschaft. (Quelle: Screenshot aus der Videobotschaft von Tobias R.)



Schon vor Tagen hatte R. auf einer offenbar eigens angelegten Homepage mehrere Videos und ein Motivationsschreiben veröffentlicht. Mittlerweile ist die Seite nicht mehr zu erreichen. t-online.de liegen die Dokumente vor, aus ihnen geht hervor: Der mutmaßliche Täter fühlte sich offenbar von dunklen Mächten verfolgt – und beschrieb ausführlich seine tiefe Abneigung gegen Menschen anderer Herkunft.





t-online.de hat entschieden, nicht im Detail über die Motivationslage des Mannes zu berichten, da das Bekennerschreiben unter anderem mit den Worten schließt: "Aus all den genannten Gründen blieb mir also nichts anderes übrig, so zu handeln, wie ich es getan habe, um die notwendige Aufmerksamkeit zu erlangen." Zuvor schildert er seine angebliche Lebensgeschichte mitsamt missglückter Partnersuche – und warum er der Ansicht sei, dass Milliarden Menschen getötet werden müssten.

Die Bundesanwaltschaft geht aufgrund der Dokumente dem Verdacht einer fremdenfeindlichen Tat nach und hat die Ermittlungen an sich gezogen. Laut Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth war R. zuvor weder dem hessischen Verfassungsschutz noch der Polizei bekannt. Nach ersten Erkenntnissen war er Sportschütze und legal im Besitz von Waffen. Hinweise auf weitere mögliche Täter gibt es bislang nicht.