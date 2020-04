Osteransprache des CSU-Chefs

Söder: "Wer zu früh lockert, riskiert einen Rückfall"

11.04.2020, 16:54 Uhr | AFP

CSU-Chef Markus Söder hat in einer Osteransprache für den Bayrischen Rundfunk die Bevölkerung weiter um Geduld gebeten. Bis zur Rückkehr zur Normalität werde es noch dauern.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vor einer zu schnellen Rückkehr zur Normalität in der Corona-Krise gewarnt. "Es wird auch nach den Osterferien nicht einfach so weitergehen können wie vorher", sagte Söder in seiner Osteransprache, die am Samstagabend im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt werden sollte. "Wer zu früh lockert, riskiert einen Rückfall." Schrittweise Erleichterungen seien möglich, "wenn uns die Virologen und Mediziner grünes Licht geben".

Söder: "Corona ist ein Charaktertest für unser Land"



Bei der Aufhebung der Einschränkungen müsse "mit Umsicht und Vorsicht" vorgegangen werden, sagte der CSU-Vorsitzende laut Redetext. "Es gibt Bereiche, da kann es schneller gehen, es gibt Bereiche, da wird es sicher länger dauern." Er könne "nicht versprechen, dass sich alles so schnell normalisiert, wie sich das manche wünschen". Söder betonte: "Wir müssen weiter Geduld haben." So lange es keinen Impfstoff oder Medikamente gebe, "müssen wir vorsichtig sein".

"Wir lassen keine Experimente mit unserer Gesundheit zu", betonte der Ministerpräsident. Aber es gebe Hoffnung. "Unsere Experten sagen: Wir bekommen Corona langsam unter Kontrolle." Die Zahl der Neuinfektionen flache ab. Erstmals habe es sogar einen Tag mit mehr Genesenen als Neuinfektionen gegeben. "Ob das so bleibt, muss man beobachten." Söder sagte weiter: "Corona ist ein Charaktertest für unser Land." Er finde, "wir haben ihn bisher gut bestanden".