Razzien in Nordrhein-Westfalen

Aktualisiert am 09.07.2025 - 05:59 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens durchkämmt die Polizei derzeit Angriffsziele vermeintlicher Terroristen. Spezialeinheiten haben bereits eine Festnahme gemeldet.

Zur Verhinderung eines mutmaßlich geplanten islamistisch-terroristisch motivierten Anschlags durchsuchen Spezialeinheiten der Polizei mehrere Objekte in verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen.

Die Razzien finden zeitgleich in sechs Objekten in den Städten Essen, Dortmund, Düsseldorf und Soest statt, wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei Essen am frühen Morgen mitteilten.