Kanzler Friedrich Merz hat die nur teilweise Senkung der Stromsteuer verteidigt. "Wir hätten eine Entlastung von bis zu 200 Euro pro Kopf oder pro Haushalt in der Bevölkerung in Deutschland machen können", sagte er auf dem Treffen des Parlamentarischen Kreises Mittelstand der Unions-Bundestagsfraktion. "Wir machen tatsächlich 150 Euro im Jahr und wir wollen vor allem die produzierende Industrie in Deutschland entlasten."

Grund sei, dass man im ersten Schritt der Wirtschaft helfen wolle. "Wir müssen jetzt wettbewerbsfähige Industrieunternehmen in Deutschland haben, die in der Lage sind, auch in globalen Herausforderungen zu bestehen", sagte der Kanzler. "Und deswegen lag unser Augenmerk auf der produzierenden Industrie." Wenn mehr möglich sei, werde die Bundesregierung auch Verbraucher bei der Stromsteuer entlasten. Anders als CSU-Chef Markus Söder vermied Merz, 2027 als Zieldatum zu nennen. "Aber die Priorität ist zunächst einmal die Wettbewerbsfähigkeit des produzierenden Gewerbes in Deutschland."