Impfkrise in Deutschland

Spahn: "Gehen noch durch mindestens zehn harte Wochen"

28.01.2021, 09:04 Uhr | t-online, ann

Die Corona-Krise ist für die Bundesregierung zur Impfkrise geworden. Und der Gesundheitsminister warnt jetzt: Die Hängepartie ist noch lange nicht vorbei.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat mit Blick auf die schleppende Beschaffung von Impfstoff weitere harte Wochen in der Corona-Pandemie angekündigt. "Wir gehen bei der Knappheit des Impfstoffes noch durch mindestens zehn harte Wochen", schrieb Spahn am Donnerstag auf Twitter.

Spahn folgt Vorschlag von SPD-Ministerpräsidenten

Er schlage eine Ministerpräsidentenkonferenz nur zum Thema Impfen vor, so Spahn weiter. Diese Idee war bereits vorher von diversen Ministerpräsidenten ins Gespräch gebracht worden. Analog zu den Beratungen zu politischen Maßnahmen in der Corona-Pandemie sollten Bund und Länder sich auf diesem Gipfel über "die Lage, die Ziele, das weitere Vorgehen" beraten, so Spahn weiter. "Auch damit Deutschland seinen fairen Anteil erhält". Spahn will hierzu auch Vertreter der Pharmaindustrie und Impfstoff-Hersteller zu Expertengesprächen einladen. "Dann sehen wir, welche Kooperationen der Industrie untereinander es bereits gibt – und wo wir noch unterstützen können.



Bund und EU stehen wegen mangelhafter Impfstoff-Beschaffung hart in der Kritik. Einen Impfgipfel, wie Spahn ihn jetzt angekündigt hat, forderten zuvor bereits die SPD-Ministerpräsidenten von Brandenburg und Rheinland-Pfalz, Dietmar Woidke und Malu Dreyer.