LIVECorona-Zahlen steigen

Spahn über nächste Wochen: "Es wird kein Spaziergang"

26.02.2021, 09:25 Uhr | sje, t-online

Während die Politik über Lockerungen berät, infizieren sich in Deutschland wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus. Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler informieren über die aktuelle Lage.

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen wieder, gleichzeitig nimmt die Debatte um Lockerungen Fahrt auf: Gesundheitsminister Jens Spahn und der Chef des Robert Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler äußern sich am Vormittag zur Corona-Lage in Deutschland.



10.24 Uhr: Wieler übernimmt: "Wir haben es wirklich selber in der Hand, diese Pandemie zu kontrollieren." Das Geschehen sei regional sehr unterschiedlich, die Zahlen stagnieren. In einigen Regionen seien auch die Intensivstationen wieder mehr belastet. Die Variante B.1.1.7 sei noch gefährlicher "und zwar in allen Altersgruppen". Man sehe Zeichen einer "Trendumkehr". Man müsse sich weiter an die Regeln halten, sonst stolpere man in eine dritte Welle herein.

10.22 Uhr: Selbsttests werden in Zukunft zum festen Bestandteil des Alltags werden, sagt Spahn. "Sie geben zusätzliche Sicherheit, aber keine hundertprozentige Sicherheit", sagt Spahn. Ein negativer Test befreie nicht von der Pflicht, vorsichtig zu sein. Beim einem positiven Test müsse ein PCR-Test folgen. "Vorsicht, Impfen, Testen", so gehe es weiter, sagt Spahn.

10.21 Uhr: Schnell- und Selbsttests gäben "dem Einzelnen mehr Sicherheit" in dieser schwierigen Pandemie-Phase. Zum Beispiel beim Pflegeheim-Besuch oder beim Reisen können sie Erleichterung schaffen. Man brauche "alltagstaugliche Lösungen". Dazu müssen sie kostenlos und niedrigschwellig angeboten werden, so Spahn.

10.20 Uhr: Für die Einbindung der Arztpraxen sei man in Absprache mit den Herstellern. "Impfen ebnet den Weg aus der Pandemie, es ist gleichwohl kein Spaziergang", sagt Spahn.

10.17 Uhr: Etwas über 4 Prozent der Bevölkerung seien geimpft, die Kampagne gewinne an Fahrt. Einige Länder kämen jedoch an die Kapazitätsgrenze, da müsse man weiter ausbauen. Es liege noch zu viel Impfstoff im Kühlschrank. In einem ersten Schritt können nun die Länder auch ausgewählte Arztpraxen mit Impfungen beauftragen, erklärt Spahn. Im zweiten Schritt sollen alle Ärzte regulär eingeplant werden, zusätzlich zu den Impfpraxen ebenfalls gegen Corona zu impfen.

10.16 Uhr: Jens Spahn beginnt. Er sagt, man könne erste erfolge verzeichnen, viele Ältere, vor allem in den Pflegeheimen, seien bereits geimpft. "Das Risiko an Corona zu erkranken, hat sich für unsere Höchstbetagten deutlich reduziert", sagt er. Das bisher überproportionale Infektionsgeschehen bei Älteren nähere sich langsam dem Durchschnitt. Die Impfstrategie geht auf. "Das rettet Leben", so der Gesundheitsminister.

10.15 Uhr: Spahn und Wieler sind in der Bundespressekonferenz eingetroffen, die Pressekonferenz beginnt.

10.13 Uhr: Gleich beginnt die Pressekonferenz mit Jens Spahn und Lothar Wieler. Mit Spannung werden ihre Aussagen zu den aktuell wieder steigenden Corona-Zahlen erwartet.

Am Morgen meldete das RKI 9.997 Corona-Neuinfektionen, über 800 mehr als in der Vorwoche. Auch der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert stieg wieder auf über 1, genauer auf 1,05. Das bedeutet, dass jeder Infizierte durchschnittlich mehr als einen weiteren Menschen ansteckt – das Infektionsgeschehen wächst.