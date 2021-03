Kanzlerin im Bundestag

Heftige Kritik an Merkels Corona-Kurs – aber auch Respekt

Nach dem spontanen Corona-Gipfel hat Angela Merkel im Bundestag Fragen beantwortet. Viele Abgeordnete kritisierten, sie seien nicht ausreichend in die Entscheidung über Maßnahmen eingebunden.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich heute den Fragen und der Kritik der Bundestagsabgeordneten gestellt. Zuvor hatte es massive Kritik an denen beim Corona-Gipfel am Montag beschlossenen Maßnahmen gegeben. Merkel hatte daraufhin am Mittwoch einen spontanen weiteren Gipfel mit den Länderchefs einberufen. Die geplante Osterruhe wurde dabei gekippt. Merkel entschuldigte sich und sagte, sie übernehmen die "volle Verantwortung". Mehr dazu hier.

Der Fraktionschef der Linken, Dietmar Bartsch, forderte bereits vor der Befragung, Merkel solle die Vertrauensfrage stellen. Mehr dazu hier.

Die Regierungsbefragung können Sie hier nachlesen:

14.15 Uhr: Die Befragung ist beendet.

14.08 Uhr: Frage aus der AfD-Fraktion nach Merkels Verweigerung im Corona-Gipfel zum "kontaktarmen Urlaub". Der Abgeordnete will wissen, wie sie das begründe. Merkel antwortet, sie hadere schon mit dem Begriff "kontaktarm", da man etwa auf dem Campingplatz mit bisher fremden Menschen zusammenkomme. Aus ihrer Sicht sei das in der Zeit eines exponentiellen Wachstums ein falsches Signal. Nachfrage zur Begründung der geschlossenen Außengastronomie. Merkel antwortet: Nicht umsonst sei die Außengastronomie Teil des Öffnungskonzeptes. Bei einem exponentiellen Wachstum müsse aber die Mobilität stark eingeschränkt sein. Es sei ja nicht nur der Besuch in der Gastronomie, sondern auch der Weg dorthin.

14.04 Uhr: Britta Haßelmann (Grüne) lobt die Entschuldigung Merkels und fragt, warum sich Merkel bis heute weigere, einen Stufenplan zur Öffnung im Bundestag zu verabschieden. Merkel antwortet: Es sei die Erfahrung gemacht worden, dass ein Stufenplan in den Ländern nicht überall akzeptiert sei. Es gebe etwa eingrenzbare und diffuse Ausbrüche, die unterschiedlich behandelt werden wollen. Haßelmann stellt Nachfrage: Es gebe aus ihrer Sicht keinen Grund dafür, solche Entscheidungen nicht im Bundestag zu treffen. Merkel: Die Ministerpräsidenten und Länderparlamente beanspruchten das für sich auch. Die Entscheidungsfindungen seien unheimlich komplex und müssten alle paar Wochen neu ausgehandelt werden. Das sei unglaublich kompliziert, deswegen könne sie keine Antwort darauf geben.

13.58 Uhr: Fabio de Masi (Linke) stellt eine Frage zu einem Dinner, an dem Jens Spahn teilnahm, bei dem er die Anwesenden gebeten haben soll, 9.999 Euro für seinen Bundestagswahlkampf zu spenden. Merkel antwortet, dass alles, was sie darüber gehört hat, den Regeln entsprochen habe. Wenn daran etwas geändert werden soll, dann müsse für eine solche Änderung eine Mehrheit im Parlament gefunden werden.

13.50 Uhr: Marian Wendt aus der CDU-/CSU-Fraktion lobt Merkel für ihre Entschuldigung und merkt an, dass auch die gesamte Ministerpräsidentenrunde dafür Verantwortung trage. Er fragt, wie eine Neuaufstellung des Bevölkerungsschutzes in Deutschland aussehen könnte. Merkel preist die Reformen des zuständigen Bundesamtes, bisher habe es eher ein Schattendasein geführt. Ein Kernpunkt sei die Schnittstelle zwischen den Ländern und dem Bund. Dort müssten sich schneller Taskforces bilden können, die sich mit den verschiedenen Herausforderungen einer Pandemie auseinandersetzten. Wendt fragt nach Merkels Vision für die Zusammenarbeit. Merkel: Neben dem Stolz der Länder auf ihre Eigenständigkeit müsse auch die Tatsache berücksichtigt werden, dass in der globalen Welt heute mehr Krisen auftreten, die die Grenzen der Länder übersteigen und eher groß angelegte Lösungen brauchen.

13.45 Uhr: Frage aus der FDP-Fraktion: Der Abgeordnete kritisiert die Zusammenstellung der Taskforce zur Testbestellung. Sie wird geführt von Gesundheitsminister Jens Spahn und Verkehrsminister Andreas Scheuer. Er fordert Merkel aus, dass sie die Aufstellung ihres Kabinetts überprüfe auf vor dem Hintergrund der langwierigen Maskenbestellungen. Merkel sagt mit Blick auf die Bestellung von Masken, rückblickend sei das leicht zu kritisieren.

13.30 Uhr: Katrin Göring-Eckardt (Grüne) fragt nach konkreten Maßnahmen in Büros, bei körpernahen Dienstleistungen, Ausweitung der Teststrategie. Sie lobt Merkels Entschuldigung unf fordert einen Vorschlag zu der Strategie von Merkel, die im Bundestag diskutiert werden müsse. Merkel verweist darauf, dass für die konkrete Umsetzung Kommunen und Länder zuständig sind, der Bund könne nicht für alles zuständig sein. Der Bund habe viel Geld zur Verfügung gestellt. Göring-Eckardt stellt eine Nachfrage: Wann werde Merkel ein Alternativkonzept zur Osterruhe vorlegen, um die dritte Welle zu brechen? Und: Wann werden genug Selbsttests in Schulen sein. Merkel antwortet, dass die Länder ihr rückgemeldet haben, dass sie Zugriff auf genügend Tests hätten. "Ich kann mich doch nur auf die Antwort der Länder verlassen", sagt Merkel. Der Bund könne jederzeit nachbestellen. Die Alternative zur gekippten Osterruhe sei nun die konsequente Umsetzung der Notbremse. Merkel verweist zudem auf den Nutzen der Ausgangssperre. In vielen anderen Ländern habe das gut funktioniert. Sie möchte das aber nicht verbindlich vorschreiben, da es dazu in den Ländern sehr unterschiedliche Ansichten gibt.

13.28 Uhr: Dietmar Bartsch (Linke) fordert Merkel auf, sicherzustellen, dass sie in der CDU/CSU-Fraktion und SPD-Fraktion noch genügend Unterstützung hat. Er lobte, dass sich Merkel für die Osterentscheidung entschuldigte und forderte weitere Entschuldigungen, etwa von Verkehrsminister Andreas Scheuer.

13.25 Uhr: Frage nach der Ausweitung der Tests in Schulen und Kitas von Bettina Margarethe Wiesmann aus der CDU-CSU-Fraktion. Mehr Tests würden mehr Vertrauen auch bei den Lehrern und Eltern in die Sicherheit des Schulbetriebs schaffen. Zweimal bringe schon ein hohes Maß an Sicherheit, sagt Merkel. Da gebe es schon einen großen Erfolgsfaktor. Bei einer weiteren Auswertung müsse der Kosten-Nutzen-Faktor abgewogen werden.

13.21 Uhr: Marco Buschmann (FDP) fordert, dass die Entscheidungen über Corona-Maßnahmen in den Parlamenten getroffen werden müssten. "ich sehe den Kern schon", sagt Merkel. Die Runden mit den Ministerpräsidenten seien weiter notwendig. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Buschmann hakt nach. Merkel antwortet, über die Entscheidungsfindung müsse in einer so speziellen Situation immer wieder nachgedacht werden.

13.16 Uhr: Auf die Frage aus der Linksfraktion, ob es nicht verpflichtende Tests in Unternehmen geben müsste, antwortete Merkel, dass die verfügbaren Selbsttests nun erst einmal in Kitas und Schulen gebraucht werden. Ob es in den Betrieben mehr Regeln braucht, solle Anfang April entschieden werden. Die Regierung sei bereit, auch regulatorische Maßnahmen durchzuführen.



13.13 Uhr: Goffried Curio (AfD) stellt die erste Frage – und erntet wütende Zwischenrufe. Er fordert, Muslime müssten mehr in den Fokus genommen werden. Merkel antwortet: Sie möchte sich dagegen verwehren, dass ganze Gruppen von Menschen diskriminiert würden. Applaus im Bundestag. "Ein Generalverdacht hilft uns überhaupt nicht weiter", sagt Merkel.

13.12 Uhr: Nun dürfen Fragen gestellt werden.

13.11 Uhr: Die dritte Welle muss gestoppt werden, sagt Merkel. Dazu bieten die Entscheidungen von Montag einen Rahmen. "Ich bin davon überzeugt: Wir werden das Virus gemeinsam besiegen", sagt Merkel. Wir müssten weiterhin mit den Maßnahmen alles daran setzen, dass das Gesundheitssystem der Belastung standhalte, sagt Merkel weiter.

13.09 Uhr: Zu Beginn geht Merkel auf die inzwischen gekippte Osterruhe ein. Die Entscheidung sei mit bestem Gewissen getroffen worden. Die Idee sei aber ein Fehler, da sie in der Kürze der Zeit nicht umsetzbar sei. Dieser Fehler sei einzig und allein ihr Fehler, sagt Merkel. "Ein Fehler muss als Fehler benannt werden. Vor allem muss er korrigiert werden", sagt Merkel und erntet Applaus. Sie bedauert die Verunsicherung, die der Schritt ausgelöst habe. Dafür bittet sie um Entschuldigung.

13.08 Uhr: Merkel eröffnet die Regierungsbefragung mit einem fünfminütigem Statement.

13.05 Uhr: Das geplante Statement von Merkel und die anschließende Befragung verzögert sich.