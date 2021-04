Zweifel an Echtheit

Amtsgerichts-Urteil in Weimar soll Schulen Masken verbieten

11.04.2021, 03:03 Uhr | t-online, wan

Ein Amtsgericht in Weimar soll Schulen und Schulleitern untersagt haben, Masken und Mindestabstände sowie Schnelltests einzuführen. Das gleiche Gericht hatte bereits im Januar für Aufsehen gesorgt.

In sozialen Netzen kursiert derzeit ein angebliches Urteil des Amtsgerichts Weimar, das es – wenn es sich bewahrheitet – in sich hat. Auf über 170 Seiten wird unter dem Aktenzeichen Az.: 9 F 148/21 massive Kritik an Maskenvorschriften und PCR-Tests geübt. Im Urteil wird in einer Familiensache Schulen und Lehrern von zwei Kindern untersagt:

im Unterricht und auf dem Schulgelände Gesichtsmasken aller Art, insbesondere Mund-Nasen-Bedeckungen, sog. qualifizierte Masken (OP-Maske oder FFP2-Maske) oder andere, zu tragen Mindestabstände untereinander oder zu anderen Personen einzuhalten, die über das vor dem Jahr 2020 Gekannte hinausgehen, an Schnelltests zur Feststellung des Virus SARS-CoV-2 teilzunehmen.

Außerdem werde den Schulen der Kinder "geboten, für diese und alle weiteren an diesen Schulen unterrichteten Kinder und Schüler den Präsenzunterricht an der Schule aufrechtzuerhalten", heißt es in dem Papier.

In den Entscheidungsgründen wird unter anderem der "fehlende Nutzen des Maskentragens und des Einhaltens von Abstandsvorschriften für die Kinder selbst und Dritte" und die "Ungeeignetheit von PCR-Tests und Schnelltests zur Messung des Infektionsgeschehens" angegeben.



Ist der Beschluss echt?

Auf Twitter haben einige Benutzer die Echtheit des Urteils bezweifelt. "Beschluss des AG Weimar fake? Der Beschluss stammt zwar sicher aus juristischer Feder, erscheint in vielerlei Hinsicht zumindest ungewöhnlich, so dass Zweifel an der Echtheit angebracht sind. .." schrieb Chan-jo Jun (@Anwalt_Jun), ein Rechtsanwalt aus Würzburg.



Der stellvertretende Vorsitzender der Linken im Thüringer Landtag, Steffen Dittes, bestätigte hingegen auf Twitter, dass die Entscheidung des Gerichts bekannt sei. Er schrieb: "Sowohl @BildungTH als auch #Justizministerium prüfen Rechtsmittel zur schnellen Überprüfung der einstweiligen Anordnung im weiteren gerichtlichen Verfahren."

Bislang gab es keine offizielle Stellungnahme vom Amtsgericht in Weimar.

In dem Urteilsdokument, das t-online vorliegt, wird als Sachverständige die Biologin Ulrike Kämmerer aufgeführt, die unter anderem die Virus-Nachweisbarkeit durch PCR-Tests bezweifelt hatte. Ihre Kritik an einem Papier des Forschers Christian Drosten ist in Kreisen von Coronaleugnern und Querdenkern immer wieder verbreitet worden. Eine weitere Gutachterin, Ines Kappstein, hatte sich als Maskengegnerin hervorgetan – ihre Klinik in Passau musste sich öffentlich von ihr distanzieren.

Umstrittenes Urteil bereits im Januar

Das Amtsgericht Weimar war bereits im Januar in die Schlagzeilen geraten. Damals hatte ein Richter einen Angeklagten freigesprochen, der wegen Verstößen gegen die Thüringer Corona-Verordnung vor Gericht stand. Der Richter hatte damals das allgemeine Kontaktverbot im ersten Lockdown 2020 als unverhältnismäßig und verfassungswidrig eingeschätzt. In seinem Urteil nannte er die Maßnahmen als „katastrophale politische Fehlentscheidung“.



Der Jurist hatte 2020 selbst vor dem Thüringer Oberverwaltungsgericht gegen Corona-Maßnahmen geklagt, aber zweimal verloren. Das Urteil aus dem Januar wurde nach einem bundesweiten Medienecho an das Oberlandesgericht Jena zur Überprüfung weitergeleitet.



Aus jetzt bekannt gewordenen Papier geht nicht hervor, ob der gleiche Richter auch an diesem Verfahren beteiligt war.