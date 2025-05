Die versuchte Abschiebung einer syrischen Familie aus Naumburg in Sachsen-Anhalt löst Empörung aus. Wie der MDR berichtet, wurde die zehnjährige Tochter der Familie von Beamten mitten im Sportunterricht an ihrer Schule abgeführt. Der zuständige Burgenlandkreis lässt den Vorfall vom 12. Mai derzeit untersuchen.

"Wir sind entsetzt über das Vorgehen von Ausländerbehörde und Ordnungskräften, die ein zehnjähriges Mädchen aus der Schulturnhalle abgeführt haben", schrieb Martina Fuchs, die Sprecherin des Flüchtlingsrates Sachsen-Anhalt e.V., in einer Stellungnahme. "Das Mädchen soll sich aus Angst an die Lehrerin geklammert haben. Wir fordern die Verantwortlichen auf, diesen Vorgang zu untersuchen. Das Innenministerium muss per Weisung an die Ausländerbehörden klarstellen, dass keine Abschiebungen aus Bildungseinrichtungen und anderen Schutzräumen (z.B. Krankenhäusern) heraus stattfinden dürfen", so Fuchs weiter.