Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Deutschland streckt gegenüber Donald Trump mit Blick auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten die Hand aus. Doch der US-Präsident hakt sich aktuell lieber bei Kremlchef Wladimir Putin unter.

Die Hoffnungen waren groß, die Anzeichen vielversprechend. Die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) war Anfang Mai mit einer gewichtigen Botschaft in ihre Regierungszeit gestartet: Deutschland möchte die Geschlossenheit in Europa stärken und die großen europäischen Mächte sollten in zentralen geopolitischen Fragen mit einer Stimme sprechen.

Diesen Schulterschluss vollzogen Merz und Außenminister Johann Wadephul (CDU) zunächst mit den sogenannten E4-Staaten, zu denen neben Frankreich, Großbritannien und Polen auch die Bundesrepublik gehört. Es gab Händedrücke, Umarmungen, warme Worte und symbolische Fotos der Staats- und -Regierungschefs aus dem Zug nach Kiew. Die Geschlossenheitsoffensive der Bundesregierung bewerteten Experten durchaus als Erfolg.

Doch dies war nur ein außenpolitisches Etappenziel, das die Bundesregierung in den ersten 100 Tagen erreichen wollte. Noch viel zentraler war die Ausgabe, die USA mit Blick auf die Nato, den Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen an Bord zu halten und deren Präsident Donald Trump von gemeinsamen Maßnahmen überzeugen zu können. Deswegen telefonierten die E4-Regierungschefs auch gemeinsam mit dem Republikaner. Viele Stimmen, eine gemeinsame Botschaft.

Beeindruckt hat diese europäische Geschlossenheit Trump allerdings wenig. Für Europa ist er ein politischer Chaosfaktor, treibt dann einen Keil ins transatlantische Bündnis, wenn er sich einen Vorteil davon verspricht. Die Bundesregierung hat gegenüber der Trump-Administration eine Charmeoffensive gestartet, hat Zugeständnisse in gewichtigen Fragen gemacht. Bisher ist dieser Ansatz gescheitert. Denn der US-Präsident scheint sich eher am russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu orientieren.

Doch dabei blieb es nicht: Außenpolitisch musste die Bundesregierung in den ersten Wochen zwei Niederlagen hinnehmen, und bereits im Juni könnte die Lage noch deutlich schwieriger für Deutschland werden.

Hoffnung auf gemeinsame Sanktionsoffensive

Dabei sprachen deutsche Regierungsvertreter in den vergangenen Wochen immer wieder von positiven Signalen, die aus Washington kommen würden: Trump legte seine Zölle wieder auf Eis, drohte Putin mit Konsequenzen, sollte er sich weiterhin einer Waffenruhe im Ukraine-Krieg verweigern.

Gegenüber den Europäern stimmte die US-Regierung in den vergangenen Wochen vergleichsweise versöhnende Töne an, bei verschiedenen internationalen Treffen betonten etwa Außenminister Marco Rubio die Bedeutung der transatlantischen Beziehung und selbst US-Vizepräsident JD Vance gab sich zuletzt freundlich gegenüber den europäischen Partnern der USA.

Das alles weckte auch in Deutschland die Hoffnung, nach dem Knallstart der Trump-Regierung die transatlantischen Beziehungen zumindest teilweise wieder in gewohnte Bahnen lenken zu können. Merz und Wadephul hatten in den vergangenen Wochen wiederholt von einem neuen US-Sanktionspaket gegen Russland gesprochen, das vom republikanischen Senator Lindsey Graham initiiert wurde. Auch die Europäische Union wartete mit weiteren Strafmaßnahmen, bis die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland vergangenen Woche in Istanbul zu Ende gingen.

Nachdem Putin dort erneut seinen Unwillen mit Blick auf eine Waffenruhe demonstriert hatte, sollten die EU und die USA gemeinsam mit Sanktionspaketen möglichst große Schlagkraft entwickeln, erklärten europäische Diplomaten t-online. Doch so kam es nicht, im Gegenteil.

Trump blockiert, Putin triumphiert

Aus der Perspektive der EU leitete das Telefonat zwischen Trump und Putin einen weiteren Tiefpunkt ein. Die US-Regierung bekam nichts von Russland, außer weiteren Gesprächen über eine Waffenruhe. Dadurch erhärtet sich der Verdacht, dass Putin auf Zeit spielt und seinen Krieg weiterführen möchte.