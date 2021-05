Sinkende Inzidenz und mehr Impfungen

Wieler: "Im Moment reicht die Impfquote noch nicht aus"

Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie scheinen zu fruchten. Immer mehr Menschen werden geimpft, die Infektionszahlen fallen. Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler mahnen dennoch zur Vorsicht.

Die Impfkampagne in Deutschland hat Fahrt aufgenommen: Inzwischen ist jeder dritte Bürger mindestens einmal geimpft. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt von Tag zu Tag, am Mittwoch lag sie bei 107,8. Wie schätzen die Bundesregierung und das Robert Koch-Institut (RKI) die Lage ein?



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und RKI-Chef Lothar Wieler haben über die neuesten Entwicklungen informiert. Zudem berichtete Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) über die Forschungsförderung in der Corona-Pandemie.

Lesen Sie die Pressekonferenz im t-online-Liveticker nach. In Kürze finden Sie an dieser Stelle eine Zusammenfassung:

12.10 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

12.08 Uhr: Frage: Sorge, dass sich dritte Welle wieder aufschaukelt?

Wieler: Es gelinge nur, wenn alle mitspielen. Da gehe es ums Impfen und die Hygieneregeln. "Wir können es vermeiden." Es gebe immer noch genug vulnerable. "Ich habe momentan überhaupt keine Sorge." Aber es hänge immer davon ab, was passiere. "Lassen Sie uns bitte nichts verniedlichen." Man müsse immer vor Augen haben, was im vergangenen Jahr geschehen ist.

12.04 Uhr: Fragen: Warum wissen Sie es besser als das RKI? Warum werden Schutzkleidungsverträge nicht transparent gemacht?



Karliczek: Die 200er-Inzidenz sei in die Diskussion gegeben worden, dann wurde für Schulen 165 beschlossen. "Es ist ein Abwägungsprozess, der immer stattfinden muss." Die Notbremse sei eine Bundesnotbremse, eigentlich müsse man darunter schon viele Maßnahmen treffen.

Spahn: Das Ausmaß von Margen und Zwischengewinnen habe eine moralische Dimension, "die ich schwer akzeptabel finde". Unternehmen, die vorher nie mit Masken zu tun gehabt hätten, hätten sich auf einmal damit beschäftigt. Es sei Goldgräberstimmung gewesen. Es gehe um Margen, "die ich jedenfalls unanständig finde". Die Verträge würden nicht offengelegt, weil erstmal der Rechtsstreit gewonnen werden müsste.

12.03 Uhr: Frage: Ab welchem Inzidenzwert wären Sie dafür, die Notlage Ende Juni auslaufen zu lassen?

Spahn: Mitte Mai sollte man noch nichts sagen. "Inzidenzen sinken, impfen steigt."

11.55 Uhr: Frage: Weitere Rehabilitationszentren geplant?

Spahn: Die Einrichtungen in Deutschland seien auf Covid-19-Patienten eingestellt. Es gebe viele Rehaeinrichtungen, die Maßnahmen für die Langzeitbehandlung entwickeln würden.

Weiterlesen

11.53 Uhr: Frage: Es gibt demnächst eine Studie über Long Covid bei Kindern? Wie ist der Stand?

Karliczek: Man sei noch ganz am Anfang bei der Erforschung von Long Covid. "Wir müssen vorsichtig bleiben und einordnen." Man wisse nicht, wen es vorrangig treffe und ob es bei der großen Zahl von zehn Prozent bleibe. Man wolle dies besser entschlüsseln und in Angriff nehmen. Langfristig bleibe das Virus bei uns, deshalb brauche es Medikamente. Im Moment könne man nur jedem Vorsicht und die Impfung empfehlen. Die langfristigen Schäden würden sich bei jedem Long-Covid-Patienten anders auswirken.

11.51 Uhr: Frage: Wie gewährleistet man, dass keine Verwirrungen für Kinderimpfungen aufkommen?



Wieler: Es gebe ein System, das Nebenwirkungen erfasse und man berichte transparent darüber. "Wir werden ja sehen, was geschehen wird." Das Virus werde uns nicht mehr verlassen, es wird in Deutschland jeden infizieren. Die Stiko schaue sich dies kritisch an.

11.49 Uhr: Fragen: Sind Impfungen bei Kindern mit Biontech so heikel, dass es dafür individuelle Beratung braucht? Ist der Zeitplan für die Sommerferien überambitioniert?

Spahn: Es sei immer eine individuelle Entscheides des zu Impfenden. Er bekomme viele Nachfragen von Eltern, die sich eine Impfung wünschen, etwa für Kinder, die Asthma hätten. Das Projekt sei miteinander zu stemmen, "wenn es gut vorbereitet ist". Die Länder sollten sich jetzt schon Gedanken machen. Er sei optimistisch, dass dies gelingen kann.

11.47 Uhr: Frage: Viele Eltern haben Angst, dass es nicht bei Freiwilligkeit bleibt?

Spahn: Es gebe keine verpflichtende Impfung.

Karliczek: Man wisse, dass die Studien für die jüngeren Kinder noch länger dauerten. "Je mehr Menschen sich impfen lassen, je besser schützen wir die, die wir auch noch nicht impfen können." Long Covid könne auch jüngere Menschen betreffen. "Jeder, der sich ansteckt, ist potentiell auch jemand, der langfristig Schäden davonträgt."

11.45 Uhr: Frage: Kinderärzte warnen vor Notfallzulassung für Impfstoffe?

Spahn: Es sei die Frage der Zulassung. Biontech/Pfizer habe eine Zulassung beantragt, die keine Notfallzulassung werde. Das sei ein anderer Ansatz als in den USA. Wenn es eine Zulassung gebe, werde es ein Interesse an dieser Impfung geben. "Am Ende ist das ja eine freiwillige Entscheidung, (...) ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht." Hinzu kommen könnte eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). In einer Pandemie gehe es um den individuellen Schutz, aber auch um den Gruppenschutz. Man habe erlebt, wie hart es ist, wenn Schulen und Aktivitäten nicht wie gewohnt stattfinden können. "Mir ist nur eins wichtig: Es bleibt bei einer freiwilligen Impfung."

11.43 Uhr: Frage: Kann man sagen, wann der digitale Impfpass an den Start geht?

Spahn: "Wir starten in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals." Die fange nächste Woche an und ende Ende Juli. Ein konkretes Datum könne man nicht sagen. Man wisse, von welcher wichtigen Bedeutung es für viele Menschen sei. Man könne weiterhin mit dem Papiernachweis reisen.

11.41 Uhr: Frage: Wie bewerten Sie es, dass die EU komplett auf Biontech setzt? Hält der Bund an der Beteiligung an Curevac fest?

Spahn: "Ich finde es sehr gut und sehr wichtig, dass dieser Vertrag mit Biontech/Pfizer (...) beschlossen ist." Es sei ein Signal an die Forschung, weiter zu forschen. Man habe immer gesagt, man setze nicht nur auf einen Vertragspartner. "Die weiteren Verhandlungen finden jetzt statt." Bei Curevac sei die Zulassung und die Qualität des Produktes entscheidend, sowie die Forschung.

11.39 Uhr: Frage: Denkt man dabei an Curevac?

Spahn: Curevac habe noch keine Zulassung und es sei Verhandlungssache.

11.37 Uhr: Frage: Künftig nicht mehr auf einen mRNA-Impfstoff setzen, sondern auf mehrere?

Spahn: Man werde im EU-Ministerrat darüber beraten. Welche konkret, sei Verhandlungssache. Die EU sei aktiv in Verhandlungen mit Novavax. Es gebe zusätzliche Impfstoffhersteller, auch mit ganz neuen Technologien, die noch nicht im Portfolie seien. Es sei wichtig, nicht nur auf einen zu setzen.

11.34 Uhr: Frage: Keine Testpflicht mehr für Einreisende aus Mallorca?

Spahn: Testpflicht gelte generell für Flugreisen. "Das bleibt weiterhin gültig."

11.32 Uhr: Nun können die Journalisten Fragen stellen.

Frage: Digitaler Impfpass – hätte der uns diese Woche schon helfen können, wenn es einen geben würde?

Spahn: Einen digitalen Impfpass für die EU zu entwickeln, würde einen "Weltmaßstab" setzen. Dies hätten nicht einmal die USA. "Ich akzeptiere, wenn Sie sagen, das hätte auch ein paar Wochen früher sein können." Es gehe jedoch um Datenschutzanliegen.

11.31 Uhr: Es werde noch einige Zeit dauern. Bis dahin blieben die anderen Werkzeuge essentiell. "Wenn wir zu früh öffnen, würde sich das Virus wieder verbreiten." Auf den letzten Metern solle es nicht zu noch mehr unnötigen Todesfällen kommen. "Lassen Sie uns bitte nicht ungeduldig werden und zu viele Schritte auf einmal gehen."

11.29 Uhr: Es sei immer noch wichtig, die Hygieneregeln einzuhalten. In Innenräumen sei die Ansteckungsgefahr größer. Das mächtigste Werkzeug ist die Impfung. "Im Moment reicht die Impfquote noch nicht aus." Die Immunität müsse bei deutlich über 80 Prozent liegen. Dies solle über Impfungen passieren, nicht über Infektionen.

11.27 Uhr: Seit Ende der Osterferien hätten die Ausbrüche in den Schulen wieder zugenommen. Die Intensivstationen seien immer noch sehr belastet. "Pro Woche versterben weiterhin in unserem Land über 1.000 Menschen in unserem Land." Die Situation auf den Intensivstationen könnte sich aber weiter entspannen, wenn der positive Trend anhalte.

11.25 Uhr: Nun spricht RKI-Chef Lothar Wieler. "Die Fallzahlen in Deutschland gehen weiter zurück." Die Inzidenzen sanken in allen Altersgruppen und in allen Bundesländern. Ein Drittel der Deutschen sei inzwischen einmal geimpft. "Das sind erfreuliche Entwicklungen, wir sind auf einem guten Weg." Aber die Pandemie sei noch nicht vorbei. Die Inzidenzen seien immer noch zu hoch. Die Mehrzahl der Landkreise lägen immer noch über 100. Vor allem die Jüngeren seien immer noch sehr stark betroffen.

11.22 Uhr: Es gehe nun um die richtige Balance zwischen Zuversicht, Umsicht und Vorsicht. "Da kann jeder einzelne einen Beitrag leisten." Es mache einen entscheidenden Unterschied, wenn man sich Impfen und Testen lasse. Wenn die Inzidenzen wieder steigen würden, müssten "sehr schnell wieder Beschränkungen" eingeführt werden. Heute sei an den Tag der Pflegenden zu erinnern, "die aufopferungsvoll (...) sich für ihre Patientinnen und Patienten einsetzen". Es müsse eine bessere Bezahlung für die Pflegekräfte geben.



11.20 Uhr: Man sei nun zuversichtlich, aber man müsste aufpassen, dass die Zuversicht nicht zur Gefahr werde. Es entscheide sich in den nächsten Wochen, ob man im Sommer wirklich eine bessere Lage hätte. "Alles geht in die richtige Richtung." Dennoch müsse man bei den Lockerungen mit viel Umsicht handeln. Aktivitäten sollten sich vor allem auf Draußen konzentrieren und mit Testen verknüpft werden.

11.18 Uhr: "Das Impfen nimmt der Pandemie und der Infektion den Schrecken, eine wirkungsvolle Therapie nimmt der Covid-Erkrankung den Schrecken." Es gebe in der neuen Verordnung erstmalig für Geimpfte und Genesene andere Regeln für Einreisen und Quarantäne. Geimpfte könnten künftig die Quarantäne verkürzen, wenn sie aus einem Risikogebiet kämen.

11.15 Uhr: Nun spricht Gesundheitsminister Jens Spahn. Es gehe um die Frage, wie wir besser und dauerhaft mit dem Virus leben könnten. Diejenigen, die sich künftig mit Corona infizierten, bräuchten Therapien. Man habe eine Wahl: "Entweder man wird geimpft oder man wird infiziert." Er empfehle, die Immunität durch Impfen zu erreichen und nicht durch die Erkrankung.

11.13 Uhr: "Gerade in der späten klinischen Phase (...) ist eine Förderung wichtig." Die Entwicklung von Arzneimitteln sei sehr kostenintensiv. Der Herstellungsprozess sei komplex und mehrgliedrig. Man könne nicht davon ausgehen, dass es nur eine "Wunderpille" geben könnte. Es bräuchte verschiedene Ansätze.

11.10 Uhr: Es gebe Lichtblicke und einige Ansätze für Medikamente. Es gebe ein weiteres Förderprogramm in Höhe von 300 Millionen Euro. Damit würde die späte klinische Phase bis zur Zulassung gefördert. Außerdem könnten Herstellungskapazitäten in Deutschland unterstützt werden. Es sei das Ziel, alle Entwicklungsphasen abzudecken. "Das ist ein wichtiger Punkt." Es solle möglichst viele erfolgsversprechende Ideen geben, Anträge könnten bis Juni eingereicht werden.

11.06 Uhr: Die Biontech-Gründer hätten "epochales geleistet". Neben Impfen und verstärktem Testen brauche es dringend wirksame Medikamente. Die Forschung werde mit gezielten Forschungsprojekten vorangetrieben. "Wir sehen grundsätzlich: Es geht voran."

11.04 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. Zuerst spricht Forschungsministerin Anja Karliczek. Das Infektionsgeschehen gehe zurück, aber die Pandemie sei noch nicht vorbei. "Wir sind in der Bekämpfung in der Corona-Pandemie schon weit gekommen."

10.55 Uhr: Die Veranstaltung beginnt in Kürze.