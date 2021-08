Gipfeltreffen zu Corona

Ungeimpfte, Gratis-Tests, Lockdown: Darüber streiten Bund und Länder jetzt

Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten Söder und Müller: In der Vergangenheit scheiterte die Bund-Länder-Runde mehrfach an zentralen Beschlüssen. (Quelle: Ipon/imago images)

Die Kanzlerin, Minister und Länderchefs beraten wieder über die Corona-Maßnahmen. Zentrale Weichen für den Herbst müssen gestellt werden. Bei diesen Punkten droht Streit am Verhandlungstisch.

Bund und Länder kommen an diesem Dienstag ab dem Mittag wieder zu einem Gipfel zusammen. Dabei geht es gleich um das Management von zwei großen Krisen: die Katastrophengebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen brauchen nach dem Hochwasser Unterstützung – und in der Corona-Krise müssen zentrale Weichen für Herbst und Winter gestellt werden.



In einem Beschlussentwurf haben Bund und Länder bereits erste Punkte zusammengezurrt (mehr dazu lesen Sie hier). Doch die Lage in der Corona-Pandemie ist zurzeit äußerst komplex, vielleicht so komplex wie nie: Viele Menschen kehren gerade aus dem Urlaub zurück, die ersten Schulen machen wieder auf. Die Inzidenz steigt und damit auch die Angst vor einem neuen Lockdown – zugleich ist die Impfkampagne ins Stocken geraten.



Zentrale Fragen, die Kanzlerin Merkel, ihre Bundesminister und die 16 Länderchefs beraten: Wie soll mit Ungeimpften umgegangen werden? Mehr Druck – oder mehr Verständnis? Werden neben der Inzidenz, die bisher über Lockdown oder Freiheit entschied, neue Indikatoren festgelegt? Und wird es weiter Gratistests geben?



Nicht immer konnte die Bund-Länder-Runde sich in der Vergangenheit einigen, oft arteten die Treffen in Marathonsitzungen aus. Und manchmal ließen sich die dort gefassten Beschlüsse am Ende gar nicht umsetzen. Man denke an das Osterruhe-Debakel, als Geschäfte für mehrere Tage schließen sollten – und Merkel sich am Ende entschuldigen musste.



Die strittigen Themen auf dem Gipfel an diesem Dienstag in der Übersicht:



► Neue Corona-Ampel zur Gefahreneinschätzung in der Pandemie

Bisher ist die Sieben-Tage-Inzidenz maßgeblicher Leitindikator in dieser Pandemie. Steigt sie zu hoch, drohen neue Beschränkungen bis hin zum Lockdown. Das passt nicht mehr zur aktuellen Lage, kritisieren viele Länderchefs. Schließlich wachse die Zahl der Geimpften, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie noch schwer erkranken. Sie wollen neue Indikatoren festlegen – zum Beispiel die Impfquote oder die Hospitalisierungsrate sowie die Belegung der Intensivstationen.



Der Beschlussentwurf vom Montagabend sieht aber keine konkreten neuen Indikatoren vor, sondern bleibt sehr allgemein. "Bund und Länder werden alle Indikatoren, insbesondere die Inzidenz, die Impfquote, und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens genau beobachten", heißt es dort lediglich.



NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) kündigte am Dienstag vor Start der Schalte bereits an: "Mit zunehmender Impfquote müssen wir ein breiteres Spektrum berücksichtigen." Auf der Grundlage verschiedener Indikatoren gelte es, einen klaren Mechanismus für Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Auch SPD-Ministerpräsidenten wie Mecklenburg-Vorpommerns Manuela Schwesig (SPD) und Rheinland-Pfalz' Malu Dreyer (SPD) drangen vorab eindringlich auf eine neue, komplexere Corona-Ampel.



► Verlängerung der epidemischen Notlage

Die sogenannte "epidemische Lage von nationaler Tragweite" wurde am 11. Juni zuletzt verlängert. An ihr hängen zentrale Corona-Maßnahmen wie die Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen. Mitte September läuft sie ohne erneute Verlängerung aus. Im Beschlussentwurf vom Montagabend wird ihre Verlängerung festgelegt, auch die Gesundheitsminister der Länder sprachen sich dafür aus. Aber unumstritten ist dieser Punkt nicht.



Zuletzt dachte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn darüber nach, die Notlagen-Regelung schon jetzt auslaufen zu lassen. Grund: Die wichtigsten Regeln seien auf Länderebene verankert, weitere könnten auch dort festgelegt werden. In der CDU gibt es weitere Stimmen, die sich dafür aussprechen, die Ausnahmeregel Mitte September zu beenden.



► 3G oder 2G – Zutrittsbeschränkungen für Ungeimpfte?

Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss für den Zutritt zu bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens in Zukunft ein negatives Testergebnis vorlegen. Der Beschlussentwurf sieht vor, dass diese Regel zum Beispiel in Krankenhäusern und Pflegeheimen, in der Innengastronomie, bei Veranstaltungen, Gottesdiensten und körpernahen Dienstleistungen wie Massagesalons und Friseuren gelten soll. Auch hier wollte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ursprünglich aber noch weiter gehen.



Ein Strategiepapier von Anfang August aus Spahns Haus sah vor, bei hohen Inzidenzen aus der "3G-Regel" eine "2G-Regel" zu machen: Zutritt nur noch für Geimpfte und Genesene. Ungeimpfte wären dann von großen Teilen des öffentlichen Lebens auch mit Negativtest ausgeschlossen. Auch bei den Ministerpräsidenten gibt es Befürworter einer härteren Gangart gegenüber Ungeimpften. Bayerns Markus Söder gehört dazu. Länder wie Bremen aber sehen den Druck kritisch. Diskussionen sind programmiert.



► Ende für Gratis-Corona-Tests

In Zukunft sollen Bürger ihre Corona-Tests selbst bezahlen. Das sieht der Entwurf vom Montagabend vor. Das Mittel, um indirekten Druck auf Ungeimpfte auszuwirken, ist weitestgehend mit den Ländern abgestimmt. Weiterhin kostenlos getestet werden sollen demnach Personen, die nicht geimpft werden können oder für die keine Impfempfehlung vorliegt, wie zum Beispiel Schwangere und Minderjährige.



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) nannte am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin den 10. oder 11. Oktober als mögliches Datum für das Ende der Gratistests. "Dann hat ab jetzt jeder acht Wochen Zeit, sich impfen zu lassen. Wer dieses Angebot leider nicht in Anspruch nimmt, der muss dann für Tests auch bezahlen", so Müller. Auch CDU-Ministerpräsident Laschet spricht sich für kostenpflichtige Tests für Ungeimpfte aus.



Nicht alle aber sind froh mit der Regel. Einige linke Länderchefs lehnen eine Erhöhung des Drucks auf Ungeimpfte eigentlich ab, sie wollen auf Information setzen und befürchten eine Benachteiligung von finanziell schwachen Haushalten.