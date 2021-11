Wegen Corona-Lage

Bericht: Arbeitsminister Heil plant wieder Homeoffice-Pflicht

14.11.2021, 08:36 Uhr | AFP

Hubertus Heil: Das vom SPD-Politiker geführte Arbeitsministerium will offenbar eine Homeoffice-Pflicht in Deutschland wieder einführen. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)

Die 3G-Regel für Büros ist schon länger geplant. Einem Bericht zufolge soll das Berufsleben allerdings noch weiter eingeschränkt werden. Möglicherweise müssen die meisten Deutschen bald wieder aus dem Homeoffice arbeiten.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will wegen der weiter steigenden Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus wieder eine Homeoffice-Pflicht einführen. Das berichtete die "Bild am Sonntag" unter Verweis auf einen ihr vorliegenden Gesetzesentwurf, den das Bundesarbeitsministerium den Ampelparteien SPD, Grüne und FDP vorgelegt habe. Vorgesehen ist demnach auch eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz.

"Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen", zitiert die Zeitung aus dem Entwurf. "Die Beschäftigten haben dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits keine Gründe entgegenstehen."

Ampelparteien beraten noch über Entwurf

Laut "Bild" beraten die Bundestagsfraktionen der Ampelparteien seit dem Wochenende über den Entwurf. Insbesondere bei der FDP ist demnach bislang noch unklar, wie sie sich dazu positioniert.

Bei der geplanten 3G-Regel am Arbeitsplatz – also der Pflicht zum Vorlegen eines Nachweises über Impfung, Genesung oder eines negativen Testergebnisses – ist laut "Bild" vorgesehen, dass der Arbeitgeber Tests nicht zwangsweise anbieten muss. Ungeimpfte Arbeitnehmer müssten sich demnach selbst täglich um einen zertifizierten Schnelltest kümmern.