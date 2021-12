Spahns letzter Auftritt mit Wieler

Nur einer zeigt sich emotional

"Werden Sie einander vermissen?" Diese Frage sorgte bei der Pressekonferenz von Jens Spahn und Lothar Wieler für Schmunzler – denn die Antworten fielen unterschiedlich aus.

Dutzende Male haben sich der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in den vergangenen Monaten den Fragen der Presse zur Corona-Lage gestellt. An diesem Freitag war es das letzte Mal, dass die beiden die Pressekonferenz gemeinsam abhielten. Denn kommende Woche scheidet Spahn aus dem Amt – dann wird sein Nachfolger, dessen Name noch nicht bekannt ist, wöchentlich über die Corona-Situation informieren.

Aus diesem Grund fragte eine Journalistin auf der Veranstaltung am Freitag, ob Wieler und Spahn einander künftig vermissen würden. Spahn fand nette Worte für den RKI-Chef: Natürlich werde er die Zusammenarbeit vermissen. Er fügte hinzu: "Natürlich haben wir manches Mal miteinander diskutiert, das gehört aber auch dazu." Am Ende habe man aber immer eine Lösung gefunden.

Wielers Antwort war weniger herzlich

Wielers Antwort hingegen fiel deutlich nüchterner aus: "Weiß ich nicht, werden wir dann sehen. Man weiß ja erst, was man vermisst, wenn man es nicht mehr hat." Seine Aussagen sorgten im Raum für Lacher. Der RKI-Chef selbst behielt eine ernste Miene.

Nichtsdestotrotz betonte Spahn zum Ende der Konferenz noch einmal, wie dankbar er dem Experten sei. "Einen besonderen Dank möchte ich an Professor Wieler aussprechen." Er habe zeitweise viel abbekommen in der öffentlichen Debatte, aber er habe nie den Kopf eingezogen, so der scheidende Gesundheitsminister.



