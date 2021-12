Aktueller Leseraufruf

Vertrauen Sie dem Corona-Management der Regierung?

04.12.2021, 10:23 Uhr | Mth, t-online

Das Coronavirus stellt die Regierenden immer wieder vor Herausforderungen. Vielen gefällt nicht, wie die Politik die vierte Welle zu bewältigen versucht. Wie zufrieden sind Sie mit dem Corona-Management?

Zu spätes Handeln, ärgerliche Fehlentscheidungen, undurchsichtige Beschlüsse, zu wenig Einigkeit unter Regierenden, zu egoistische Alleingänge der einzelnen Bundesländer: Die Liste der politischen Versäumnisse in der Pandemie ist lang.

Dem Ergebnis einer von t-online in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage zufolge zeigen sich vier von fünf Menschen unzufrieden mit dem momentanen Krisenmanagement. Nur etwa jeder Zehnte behauptet das Gegenteil.



Ihre Meinung auf t-online: Schreiben Sie an Lesermeinung@stroeer.de

Den Satz "Ich habe das Vertrauen in die Politik verloren" hört man öfter. Wie stehen Sie zur Regierung und ihrem Vorgehen bei der Virusbekämpfung? Wurde Ihr Vertrauen verspielt? Wenn ja: Warum ist das so, und wie kann es wiederhergestellt werden?

So einfach können Sie Ihre Meinung teilen

Schreiben Sie uns eine E-Mail an Lesermeinung@stroeer.de. Bitte nutzen Sie für Ihre Einsendung den Betreff "Vertrauen". Berichten Sie uns in einigen Sätzen, was Ihre Meinung ist. Eine Auswahl der Beiträge werden wir unter Nennung des Namens in einem separaten Artikel veröffentlichen.