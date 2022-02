CDU-Politiker hört auf

Hessen: Nachfolger von Ministerpräsident Bouffier steht fest

25.02.2022, 14:56 Uhr | AFP

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier gibt sein Amt zum 31. Mai auf. Jetzt steht fest, wer dem CDU-Politiker nachfolgen soll.

Der hessische Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) soll Nachfolger von Volker Bouffier (CDU) als Ministerpräsident werden. Er soll zudem auch den Landesvorsitz der Partei übernehmen, sagte Bouffier am Freitag am Rande einer Klausurtagung des hessischen Landesverbands in Fulda. Bouffier hatte am Vormittag angekündigt, sein Amt am 31. Mai zur Verfügung zu stellen. Bis dahin werde er seine Aufgaben weiter wahrnehmen.

Er werde seinen Rücktritt bei der Plenarsitzung an diesem Tag einreichen, damit Rhein als sein Nachfolger gewählt werden könne, sagte Bouffier. Die CDU sei seinem Vorschlag beim achten Künzeller Treffen am Freitag in Fulda einstimmig gefolgt. Ob Bouffier auch sein Landtagsmandat abgeben wird, hat er eigenen Angaben zufolge noch nicht entschieden. Bei einem Landesparteitag am 1. Juli soll Rhein zudem zum CDU-Landesvorsitzenden gewählt werden.

Boris Rhein war unter Bouffier zunächst Innenminister

Er sei von diesem Votum überwältigt, sagte Rhein vor Journalisten am Nachmittag. Der Stabwechsel sei die Grundlage für einen Erfolg bei der Landtagswahl 2023.

Der 50-jährige Rhein war unter Bouffier zunächst Innenminister, bevor er 2014 ins Ministerium für Wissenschaft und Kunst wechselte. Seit 2019 ist er Präsident des hessischen Landtags. Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich im Herbst 2023 statt.