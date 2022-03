"Dringend nötig"

Lauterbach fordert vierte Corona-Impfung für alle über 60

29.03.2022, 11:46 Uhr | rtr

Bislang wird die vierte Corona-Impfung in Deutschland über 70-Jährigen und Risikopatienten empfohlen. Gesundheitsminister Lauterbach will das Alter nun EU-weit senken lassen. Grund dafür ist eine israelische Studie.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach will eine vierte Corona-Impfung für alle über 60-Jährigen. Er werde den EU-Gesundheitsministern auf der heutigen Sitzung vorschlagen, dafür eine Empfehlung auszusprechen, sagte Lauterbach am Dienstag in Brüssel.



Die Empfehlung solle dann die EU-Kommission veranlassen, sich mit der EU-Zulassungsbehörde abzustimmen. Zur Begründung verwies Lauterbach auf neue israelische Daten, nach denen eine vierte Impfung das Sterberisiko bei Corona-Infektionen um 80 Prozent verringere. Eine neue Empfehlung sei deshalb "dringend nötig".

Lauterbach warnte davor, auf einen von den Herstellerfirmen an neue Virusvarianten angepassten Impfstoff zu warten. Die Entwicklung verzögere sich. "Die angepassten Impfstoffe erwarte ich für später", sagte er. September sei jetzt der "Zielmonat". Dies sei aber zu spät.

In Deutschland gilt die Empfehlung für eine vierte Corona-Impfung bisher für Personen, die älter als 70 Jahre sind und als Risikopatienten gelten.