Wie l├Ąuft die Wahl ab?

In Schleswig-Holstein gibt es 35 Wahlkreise mit jeweils ├Ąhnlichen Bev├Âlkerungszahlen. Insgesamt leben knapp 2,9 Millionen Menschen in dem Bundesland.

Sonderfall SSW

Daniel G├╝nther (CDU): Seit 2009 geh├Ârt G├╝nther dem Landtag in Schleswig-Holstein an, seit 2017 ist er Ministerpr├Ąsident. Der 48-J├Ąhrige hofft auf eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition. Er verspricht vor allem eine bessere F├Ârderung der Sch├╝ler, so soll beispielsweise die Digitalisierung der Schulen vorangetrieben und Informatik zum Pflichtfach werden. Au├čerdem will er Schleswig-Holstein zum ersten klimaneutralen Industrieland machen sowie in den Ausbau des ├Âffentlichen Nahverkehrs investieren. Lesen Sie hier ein Portr├Ąt.