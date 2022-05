Ampel-Koalition: Prinzip "Opt out" soll kommen

Bei der Digitalisierung steht ein Durchbruch f├╝r die elektronische Patientenakte im Fokus, die 2021 als freiwilliges Angebot f├╝r die 73 Millionen gesetzlich Versicherten gestartet sind. Die Nachfrage h├Ąlt sich aber noch in Grenzen. Die Ampelkoalition strebt an, dass f├╝r die Nutzung das Prinzip "Opt out" kommen soll ÔÇô also, dass man aktiv widersprechen muss und nicht aktiv einwilligen. Lauterbach sagte, nur dadurch sei eine breite und medizinisch gewinnbringende Nutzung m├Âglich. Gepr├╝ft werde, ob etwa weiterbehandelnde ├ärzte Zugriff auf Patientendaten von Klinikbehandlungen bekommen k├Ânnen.

Der Prozess f├╝r die geplante Cannabis-Freigabe soll mit mehreren Fachgespr├Ąchen des Bundesdrogenbeauftragten Burkhard Blienert mit nationalen und internationalen Experten starten. In der zweiten Jahresh├Ąlfte soll dann ein Gesetzentwurf folgen, erl├Ąuterte der Minister. Die Ampel-Koalition will eine "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Gesch├Ąften" einf├╝hren, wie es im Koalitionsvertrag hei├čt. Lauterbach sagte, er habe seine urspr├╝nglich ablehnende Position dazu revidiert.

Loading... Embed

Zur Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) sollen zun├Ąchst zu erwartende drastische Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Einnahmen wie Ausgaben ├╝berpr├╝ft werden. Er werde sich nicht zu einem ├╝berst├╝rzten Gesetz dr├Ąngen lassen, sagte Lauterbach. Ein Vorschlag d├╝rfte sp├Ątestens Ende Mai vorgelegt werden. Hintergrund ist ein erwartetes Milliardendefizit bei den Kassen im kommenden Jahr. Lauterbach hatte bereits deutlich gemacht, dass neben anderen Ma├čnahmen auch Beitragserh├Âhungen zum Gegensteuern im Blick stehen.

Kommen die Gesundheitskioske fl├Ąchendeckend?

Als weitere Gesetzesinitiative k├╝ndigte er an, "Gesundheitskioske" in regionalen Brennpunkten zur Regelversorgung zu machen. Diese schafften einen einfacheren Zugang zum medizinischen System. Dabei geht es um niedrigschwellige Versorgungsangebote in sozialen Brennpunkten, sagte der Minister. Es gibt derartige Einrichtungen der Krankenkassen bereits in einzelnen St├Ądten wie Hamburg, K├Âln oder Essen. Diese Konzepte h├Ątten sich als sehr wirksam erwiesen.