Die AfD (2017: 5,9) muss um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die Linke (2017: 3,8) scheitert erneut klar an der F├╝nf-Prozent-H├╝rde. Der S├╝dschleswigsche W├Ąhlerverband (SSW), die Partei der d├Ąnischen Minderheit, wird mit etwa 6 Prozent Stimmen (2017: 3,3) in den Landtag einziehen.

In Schleswig-Holstein waren insgesamt etwa 2,3 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. 16 Parteien waren mit Landeslisten dabei. In 35 Wahlkreisen treten knapp 300 Bewerberinnen und Bewerber an. Die Wahlbeteiligung lag um 17.00 bei 54,7 Prozent.

F├╝r G├╝nther ist das Ergebnis auch ein gro├čer pers├Ânlicher Erfolg. Der 48-J├Ąhrige geh├Ârt bundesweit zu den Ministerpr├Ąsidenten mit den h├Âchsten Beliebtheitswerten. Als Chef der st├Ąrksten Partei hat er nun verschiedene Optionen. Theoretisch k├Ânnte er das Jamaika-Dreierb├╝ndnis mit Gr├╝nen und FDP fortsetzen. Das gilt aber als unwahrscheinlich, weil es auch f├╝r ein Zweierb├╝ndnis reicht. Nach den Prognosen w├Ąre sowohl eine Regierung mit den Gr├╝nen, mit der SPD und auch mit der FDP m├Âglich.

F├╝r den wenig bekannten SPD-Herausforderer Losse-M├╝ller (49) bedeutet das schwache Ergebnis auch eine pers├Ânliche Niederlage. G├╝nther hingegen k├Ânnte auch in der Bundespolitik noch wichtiger werden. Sein Name wird inzwischen auch genannt, wenn ├╝ber den n├Ąchsten Kanzlerkandidaten der Union spekuliert wird. Ausgerechnet G├╝nther, der in der Union nie eine gro├če Unterst├╝tzung f├╝r Friedrich Merz war, bescherte ihm nun den ersten Erfolg.

Der SPD ist es nach den Worten von Losse-M├╝ller nicht gelungen, sich mit ihren Themen durchzusetzen. Es sei eine gro├če Herausforderung gewesen, gegen den beliebtesten Ministerpr├Ąsidenten der Bundesrepublik anzugehen, sagte Losse-M├╝ller am Sonntagabend.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete und fr├╝here Landesvorsitzende Ralf Stegner bezeichnete das schlechte Abschneiden seiner Partei "Debakel". Er glaube, dass Losse-M├╝ller ein guter Kandidat gewesen sei, er habe aber nur wenig Zeit gehabt, sagte Stegner am Sonntag im NDR-Fernsehen. Es sei auch schwer, einen popul├Ąren Ministerpr├Ąsidenten zu schlagen. Jetzt gehe es f├╝r die SPD darum, gute Oppositionspolitik zu machen.

Auch SPD-Generalsekret├Ąr Kevin K├╝hnert reagierte entt├Ąuscht. "Das ist kein sch├Âner Abend, das hatte sich angedeutet. Hier hat der Effekt durchgeschlagen, den wir jetzt von vielen Landtagswahlen kennen: Ein sehr beliebter Amtsinhaber", sagte K├╝hnert in der ARD. Jetzt gehe der Blick nach vorne. "N├Ąchste Woche steht Nordrhein-Westfalen an, dort gibt es keinen beliebten Amtsinhaber, sondern ein komplett offenes Rennen zwischen CDU und SPD."

Wird die Jamaika-Koalition fortgesetzt?

Schleswig-Holsteins CDU-Fraktionschef Tobias Koch m├Âchte die Jamaika-Koalition im Norden fortsetzen. "F├╝r uns gilt das, was wir vor der Wahl gesagt haben, auch nach der Wahl. Wir w├╝rden uns eine Fortsetzung von Jamaika w├╝nschen", sagte Koch am Sonntag im NDR-Fernsehen. F├╝nf Jahre gute Zusammenarbeit von CDU, Gr├╝nen und FDP spr├Ąchen f├╝r sich. "Ich finde eine Dreier-Konstellation hat sich hier sehr bew├Ąhrt in Schleswig-Holstein."