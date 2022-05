Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther (CDU) zeigte sich bei der Stimmabgabe am Sonntag optimistisch. "Ich w├╝rde mich freuen, wenn die Umfragen sich best├Ątigen und die CDU mit Abstand st├Ąrkste Kraft wird, weil ich sehr gerne diese Regierung fortsetzen m├Âchte", sagte er nach dem Urnengang in Eckernf├Ârde . Das B├╝ndnis von CDU, FDP und Gr├╝nen habe Schleswig-Holstein gut getan.

Auch SPD-Herausforderer Thomas Losse-M├╝ller gab sich frohen Mutes. "Als SPD haben wir in den vergangenen Wochen mit aller Kraft um jede Stimme gek├Ąmpft", sagte er laut einer Mitteilung. Der Wahlkampf sei lange von gro├čen weltpolitischen Fragen ├╝berlagert worden, doch in den letzten Tagen sei die Aufmerksamkeit f├╝r die Themen im Land gestiegen. Auf den M├Ąrkten und an Haust├╝ren habe es viel Unterst├╝tzung f├╝r die Mietpreisbremse, ein Tariftreuegesetz und kostenfreie Kitas gegeben. "Ich setze darauf, dass das Soziale mit der SPD in die Landesregierung zur├╝ckkehren wird."