Die CDU von Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther ist die gro├če Gewinnerin der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Laut ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF lie├čen die Christdemokraten am Sonntag mit 41,3 bis 42,8 Prozent alle anderen Parteien weit hinter sich. Die SPD erzielte demnach mit 15,5 bis 16 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei Landtagswahlen in dem Bundesland. Die Gr├╝nen legten kr├Ąftig auf 17,2 bis 19,3 Prozent zu und sind damit zum ersten Mal die zweitst├Ąrkste Kraft in Schleswig-Holstein.