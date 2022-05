Schwerin (dpa) - Die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern will alle Bez├╝ge zu Nord Stream 2 aus ihrer Satzung streichen. Das sagte Stiftungsvorstand Erwin Sellering am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Die Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern war Anfang 2021 nach einem Landtagsbeschluss gegr├╝ndet worden. Sie war von Anfang an umstritten. Ein Ziel der Stiftung ist die Verbreitung des Klimaschutzgedankens. Zugleich sollte die Stiftung jedoch auch die Fertigstellung der Nord Stream 2-Pipeline f├╝r russisches Erdgas unterst├╝tzen. Grund waren US-Sanktionsdrohungen gegen am Bau beteiligte Unternehmen - die Stiftung sollte als eine Art Schutzschild agieren. Die Leitung ist - mit Unterst├╝tzung der Stiftung - fertig geworden. Wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine hat sie jedoch keine Betriebserlaubnis von den deutschen Beh├Ârden bekommen.

Ministerpr├Ąsidentin Manuela Schwesig (SPD) steht wegen ihres langen Festhaltens an Nord Stream 2 in der Kritik. Vorw├╝rfe stehen im Raum, russische Kr├Ąfte h├Ątten in wichtigen Bereichen der Stiftung die F├Ąden gezogen. Schwesig hatte die Stiftungsgr├╝ndung 2021 ma├čgeblich mit vorangetrieben. Heute dr├Ąngt die Landesregierung auf eine Aufl├Âsung, was Stiftungsvorstand Sellering jedoch f├╝r rechtlich nicht m├Âglich h├Ąlt. Zwei gegenteilige Rechtsgutachten liegen dazu vor.